BioShock Serisinin Yeni Oyunu Resmi Olarak Geliştiriliyor

Uzun zamandır merakla beklenen haber sonunda geldi. 2K yeni BioShock oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı.

Yeni BioShock oyunu ile ilgili söylentiler ilk olarak 2018 yılının başlarında, Novato şehrindeki küçük bir ekibin sıradaki oyun üzerinde çalışmaya ön ayak olmasıyla ortaya çıkmıştı. Ancak 2K bu zamana kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bugün ise resmi duyuru sonunda geldi. Sıradaki BioShock oyunu, 2K bünyesindeki Cloud Chamber stüdyosunda geliştiriliyor. Cloud Chamber, San Francisco ve Montreal şehirlerinde ofisleri bulunan yeni bir stüdyo ve Sid Meier's Civilization ve XCOM üzerinde çalışmış olan Kelley Gilmore tarafından yönetiliyor.

Yeni BioShock oyunu ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Bir diğer deyişle, çıkış aralığı, çıkış platformları dahil olmak üzere bir devam oyunu veya sil baştan yapım olup olmayacağı, canlı servis elementleri içerip içermeyeceği ve bizleri yeni şehir manzaraları sunup sunmayacağı belirsiz ama geliştirilme sürecinin birkaç yıl devam edecekmiş.

Ancak Kelley Gilmore piyasadaki BioShock oyunlarının geliştirici ekibinde bulunan bazı isimlerin Cloud Chamber stüdyosuna katıldıklarının bilgisini verdi. Öyle ki, ilk iki BioShock oyun üzerinde çalışan Hoagy de la Plante'in Yaratıcı Yönetmen, BioShock ve BioShock Infinite oyunları üzerinde çalışan Scott Sinclair'ın Sanat Yönetmeni ve BioShock Infinite oyununun sanat ekibinde Yaratıcı Yönetmen pozisyonunda bulunan Jonathan Pelling'in de Tasarım Yönetmeni pozisyonunda yer aldığını söyledi.

Şu an için yeni BioShock oyununun oynanış mekanikleriyle ilgili de herhangi bir detay bulunmuyor ama 2K Başkanı David Ismailer, "BioShock bir önceki konsol neslinin en sevilen, önemli ölçüde övgü almış ve en yüksek derecelendirmesi olan markalardan bir tanesi." yorumunda bulundu ve devam etti. "Güçlü hikaye anlatımı ve simgesel birinci kişi nişancı oynanışının Cloud Chamber'daki yeni ekibin sorumluluğunda gelecekte devam edişini görmek için sabırsızlanıyoruz."

Öte yandan Kelley Gilmore ise "Cloud Chamber stüdyosunu oyun ortamındaki mümkün olabilenin sınırlarını zorlamak için henüz keşfedilmemiş dünyaları ve içindeki hikayeleri yaratmak için kurduk." yorumunda bulundu. "Bizler BioShock'un yaratılış esasından, gelişiminden ve uzun süredir var olan şöhretinden sorumlu olanlarında dahil olduğu gerçekten deneyimli oyun üreticileri grubuyuz ve 2K ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."