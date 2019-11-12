BioShock Serisinin Yeni Oyunu Yakında Duyurulabilir

Ken Levine tarafından tasarlanan ve yönetilen BioShock serisinin oyunları Irrational Games çatısı altında geliştirilmişti. Bioshock Infinite sonrasında yeni bir oyununu göremedik ama devam oyunu için sabırsızlıkla beklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene Kotaku sitesinden Jason Schreier, 2K Games çatısı altında Parkside kod adıyla yeni bir BioShock oyununun geliştirilmekte olduğunu paylaşmıştı. Şimdi ise yeni Bioshock oyununun yakın bir zamanda duyurulabileceği iddia ediliyor.

Take-Two Interactive tarafından mali yılın ikinci çeyreği ile ilgili olarak gerçekleştirilen sunum sırasında konuşan Üst Yönetici Strauss Zelnick, heyecan verici yeni fikri mülkiyetlerin yanı sıra en büyük markalarının devam oyunlarını satışa sunacaklarını belirttiği bir söylemde bulundu.

Kesin bir şeyin açığa çıkmadığı söylem karşısında yapılan tahminlerde Grand Theft Auto ve Mafia gibi seriler baş sıralarda yer alıyor ama geri planda kuvvetle muhtemel bir Bioshock oyunu da durmuyor değil.

Bu noktada, Jason Schreier tarafından ortaya atılan iddiayı destekleyebileceğini düşündüğümüz yeni bir gelişme yaşandı. 2K Novato yeni bir iş ilanı verdi. Bu ilana göre, End Game Design Lead yani Oyun Sonu Tasarım Öncüsü aranıyor. İlanın detaylarında ise işe alınacak kişinin araştırma görevleri ve karakter gelişimi sistemlerinin üzerinde çalışacağını öğreniyoruz. Ayrıca bahsi geçen oyunun temelinde de canlı servisin olacağı dikkat çekiyor ve tüm bunlar BioShock serisi ile ilişkilendiriliyor.

Şimdilik ortada net bir şey olmadığı için kesin bir çıkarımda bulunmak zor diyebiliriz ama ilerleyen zamanlarda Take-Two Interactive, Rockstar Games ve 2K Games şirketlerinden büyük duyurular ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor.