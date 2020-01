BioShock: The Collection, Şubat 2020 PS Plus Oyunları Arasında

Sony, PS Plus Şubat 2020 ücretsiz oyunlarınlarını açıkladı. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, BioShock: The Collection ve The Sims 4 oyunlarını indirebileceksiniz. Japon teknoloji devi PlayStation VR kullanıcılarını da sevindirmeyi ihmal etmedi. Aboneliğiniz süresince Firewall Zero Hour'u da oynayabileceksiniz.

Bioshock: The Collection, The Sims 4 and Firewall Zero Hour are your PS Plus games for February. Details: https://t.co/MfzccqKEat pic.twitter.com/hQf7p6CDva — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2020

BioShock: The Collection

Orijinal oyun 1960 yılında, su altı Rapture şehrinde geçiyordu. İş kodamanı Andrew Ryan tarafından düşler ülkesi olması için inşa edilmiş olsa da süper insanüstü güçler kazandıran ADAM materyalinin keşfedilmesi sonrasında her şey bir kabusa dönüyordu. Biz de bu şehirden kaçmanın yollarını arıyorduk. Devam oyunu BioShock 2, orijinal oyunun on yıl sonrasında geçiyordu. Bir canavarın küçük kızları kaçırıp Rapture şehrine geri götürmesi üzerine, biz de Big Daddy rolüne bürünerek şehri tekrardan bir ziyaret ediyorduk. Serinin şimdilik son oyunu olan BioShock Infinite ise uçan Columbia şehrinde geçiyordu. Bir paralı asker olan Booker DeWitt olarak çocukluğundan beri mahkum olan Elizabeth isimli gizemli bir kızı kurtarmak için savaş veriyorduk.

The Sims 4

Hayat simülasyonu serisinin güncel oyunu olan The Sims 4, 2014 yılında satışa sunulmuştu. Sadece karakterinizi değil, karakterinizin yaşayacağı evi de en ince detayına kadar kendi zevkinize göre oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında ise, yaşamı tamamıyla sizin kontrolünde oluyor. Nasıl giyineceğine, nasıl görüneceğine, nasıl davranacağına ve her bir gününü nasıl geçireceğine tamamıyla siz karar veriyorsunuz. Ayrıca harita üzerinde gezinebiliyor veya komşularınızı ziyaret edebiliyorsunuz. Böylece farklı karakterler ile tanışarak yaşamları hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Firewall Zero Hour (PlayStation VR)

Firewall Zero Hour, takım bazlı nişancı oyunu. Toplamda on iki kadar karakterden bir tanesini seçerek tehlikeli görevlere atılacaksınız. Her bir karakterin birincil ve ikincil yetenekleri var. Ayrıca uygulayacağınız taktiğe göre birincil ve ikincil silahlarınızı ve biri ölümcül diğeri ise ölümcül olmayan teçhizatınızı seçerek hazır setlerinizi (loadouts) de özelleştirebiliyorsunuz.

Oyunda Training ve Contracts olmak üzere iki farklı mod var. Training, adından da anlayabileceğiniz üzere yapay zekaya karşı pratik yapabileceğiniz bir mod. Tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak dört kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Contracts modu ise biri saldırı ve diğeri savunmada olan iki takımı karşı karşıya getiriyor. Saldırı takımının nihai hedefi bir dizüstü bilgisayardaki gizli veriyi çalmak iken savunmadaki takımın ise buna engel olması gerekecek.