BioWare Stüdyosu Önemli Bir İsmi Daha Kaybetti

BioWare stüdyosunun beklenen çıkışı yapamamış olan oyunu Anthem, halen tam olarak düzlüğe çıkabilmiş değil. Bunun üstüne bir de önemli bir kayıp daha yaşandı. Chad Robertson BioWare stüdyosu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Anthem oyununun orijinal yaratıcıları başka projelere yönlendirilmelerinden sonra, Baş Üretici Ben Irving oyunun çıkış sonrasında yayınlanacak olan içeriklerinin planlamasını devralmıştı. Ne var ki, Irving Ağustos ayı içerisinde BioWare stüdyosu ile yollarını ayırmış ve yerine Chad Robertson getirilmişti.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Chad Robertson, on dört yıllık sürecin ardından Amerika menşeli stüdyo ile yollarını ayırdığını duyurdu: "Bu hafta BioWare ile son haftam. On dört yıldır bu stüdyodaydım ve burada parçası olduğum her şey için minnettarım. SW: TOR, Anthem, Austin stüdyosu ve BioWare iyi ellerde; gelecekte iyi şeyler bekleyebilirsiniz."

Bir diğer paylaşımında ise bundan sonra gelecekte çıkacak olan BioWare oyunlarını oynamak için sabırsızlandığını dile getiren Chad Robertson, oyun endüstrisindeki yolculuğunun bir sonraki adımı için heyecanlı olduğunu ve yakın bir zamanda bilgi paylaşımı yapacağını da sözlerine ekledi.

I join as a fan now, and look forward to playing BioWare games for years to come. I'm very excited about the next step of my journey in the game industry and look forward to sharing that soon.