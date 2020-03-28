BioWare Yeni Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor

Oyun dünyasından ağır toplarından olan BioWare stüdyosunun sıradaki projesini merak ediyoruz. Henüz bununla ilgili bir işaret verilmiş değil ama Electronic Arts şirketinin resmi internet sayfası üzerinden verilen iş ilanı tahmine açık.

Bahsi geçen iş ilanına göre BioWare, Edmonton (Kanada) şehrindeki ofisi için Teknik Yönetmen pozisyonu için arayışa girmiş.

Aranan kişi, stüdyonun en saygın markalarından bir tanesinin devam oyununda en kıdemli baş mühendis olacak. Dahası ise bu kişinin aynı zamanda geliştirme, hata ayıklama ve AAA çok oyuncu oyunları PC veya konsol için optimize etme ve yapay zeka, araçlar, çevrimiçi ve animasyon gibi çoklu oyun alanında aktif katılım deneyiminin olması bekleniyor.

Söz konusu saygın bir marka olunca, akla gelen isimlerden bir tanesi Mass Effect. Bununla birlikte, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Kotaku sitesinin önemli ve güvenilir ismi Jason Schreier, BioWare stüdyosundaki kaynaklarından gelen bilgiye göre serinin sıradaki oyununun Edmonton ofisinde ve Mike Gamble yönetiminde geliştirilmeye başlanmış ama geliştirilme aşamasının çok başlarında olduğu söylenmişti.

Electronic Arts tarafından verilen iş ilanının detayları Jason Schreier tarafından aylar önce ortaya atılan bu iddiayı destekliyor gibi. Ne var ki bunun için birazcık beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor. Bekleyelim ve görelim.