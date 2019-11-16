BioWare, Yeni Mass Effect İçin Çalışmalara Başladı

2017 yılında satışa sunulmuş olan Mass Effect: Andromeda, orijinal üçlemesinden sonra ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ancak bu elbette serinin sonu anlamına gelmiyordu. Sadece yayıncı Electronic Arts ve BioWare stüdyosunun yeni oyun için çok da acele etmeyecekleri anlamına geliyordu. Nitekim bir süredir sıradaki oyunun pek lafı da edilmiyor ama yakın bir zaman önce enteresan bir gelişme yaşandı. Yeni Mass Effect oyununun geliştirilmesine yavaştan başlandığı ortaya çıktı.

Kotaku sitesinin önemli ve güvenilir ismi Jason Schreier, BioWare stüdyosundaki kaynaklarından gelen bilgiye göre sıradaki Mass Effect oyununun Edmonton ofisinde Mike Gamble yönetiminde geliştirilmeye başlanmış olduğunu söylüyor.

2009 yılında Geliştirme Yöneticisi olarak stüdyonun Edmonton ofisine katılan Gamble, daha sonradan Ortak Üretici, Üretici ve Baş Üretici pozisyonlarında bulunmuştu. Şimdi ise Proje Yönetmeni pozisyonunda yer alıyor.

Jason Schreier, yeni Mass Effect oyununun geliştirilme aşamasının çok başlarında olduğunu da sözlerine ekliyor. Bir diğer deyişle, duyurulması bir yana dursun, BioWare stüdyosunun bu yeni oyundan bahsetmesi için bile henüz çok erken diyebiliriz. Bilhassa Mass Effect: Andromeda oyununun yarattığı hayal kırıklığı da göz önünde bulundurulursa, aynı hatalara düşülmemek için oldukça özenli bir çalışma yürütülecektir. Ancak elbette bu gibi bir takım yeni sızıntılar da yaşanacaktır ve bu sayede daha fazla bilgi öğrenme şansımız olabilir diye düşünüyoruz. Bakalım gelecek zaman bize neler getirecek?