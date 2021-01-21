BiP'ten İlginç Patent Başvurusu: Mesajlar Analiz Edilecek!

Turkcell'in yerli mesajlaşma uygulaması olan BiP patent başvursu ile gündemde. BiP'in yaptığı patent başvurusu mesajları analiz edecek. Peki ya ne olacak? Mesajlar analiz edildikten sonra ne yapılacak? Konu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar.

BiP Patent Başvurusu ile Gündemde

BiP, kullanıcıların mesajlarını analiz ederek şarkı önermeyi planlıyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye genelinde büyük ses getirmiş ve konu hakkında incelemeler başlatılmıştı. WhatsApp kullanıcılarının çoğu da rakip uygulamalara geçiş yapmaya başlamıştı. Kullanıcılar yerli mesajlaşma platformu BiP uygulamasını da kullanmaya başlamıştı. Şimdiler ise BiP uygulaması kullanıcıların mesajlarını analiz edecek bir patent ile gündeme geldi.

Uçankuş’un ortaya çıkardığı 4 Kasım 2020 tarihli Bir Müzik Öneri Sistemi başlıklı patent başvurusu belgelendi. Turkcell, mesajların içeriğine göre müzik önerecek, psikolojik durumumuzu analiz edecek. Hemen aşağıdan patent başvurusuna bakabilirsiniz.

Patent başvurusu yapılması, patentin alınacağına dair bir garanti sunmuyor. Patent alınır ise şirketin bu özelliği uygulamaya ekleyip eklemeyeceği de bilinmezliğini koruyor.

Turkcell tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

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BiP Kullanıcı Sayısı Yükseliyor

BiP, her geçen gün kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor. Kullanıcı verileri Türkiye’deki veri merkezlerinde tutulan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı. Uygulama marketlerinde üst sıralara yerleşen BiP, toplamda 60 milyondan fazla indirildi.

Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.

Ayrıca BiP’te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor. Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıraya taşındı.

BiP, Google PlayStore’da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. Apple AppStore ve Huawei AppGallery’de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.