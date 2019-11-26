Bir Adam Tek Erkeğin Kendisi Olduğu Dating App Yayınladı

Arkadaşlık uygulamaları aradığınız aşkı bulmak için karanlık, moral bozucu ve sıkıcı bir yer olabilir.

Ama bu haber pek de öyle değil.

Tek Erkek Kendisi

Tanışma uygulamalarında temel olarak hoşunuza giden birisini bulana kadar kaydırmanız gerekir. Ancak bazen bir bağlantı bulmak sizi zorlayabilir, özellikle aynı uygulamada çok fazla kişi olduğunda. Buna çare arayan Aaron Smith, rekabeti önleyici bir adım attı ve kendi tanışma uygulamasını geliştirdi.

Ancak Singularity isimli bu uygulamanın Tinder, Azar ya da benzerlerinden biraz daha farklı olduğunu söylememiz gerekiyor.

Singularity, mümkün olduğunca çok kadının uygulamaya kayıt olmasına izin verir. Ancak platformda yalnızca tek erkek bulunabiliyor. Tahmin ettiğiniz gibi o da Aaron Smith'in kendisi. Uygulama hakkında açıklama yapan Smith, "Diğer uygulamalarla ilgili en büyük sorun yüzümün belirgin bir şekilde öne çıkmaması." dedi.

Sözlerine devam eden Smith, "Hayat sana limon verirse önce limonata yapmalısın. Sonra başka hiçbir şirketin kendi meşrubatını üretemeyeceğinden veya dağıtamayacağından emin ol." dedi.

Bu arada olur da uygulamayı denemek isterseniz, öncesinde aşağıdaki tanıtım videosuna göz atmanızı tavsiye ederim.