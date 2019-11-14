Bir Apple Çalışanı, iPhone Kullanıcısının Çıplak Fotoğraflarını Çaldı

Geçtiğimiz günlerde Apple Store üzerinden teknik destek almak için mağazaya giden Gloria Fuentes, yaşadığı olayın ardından şok oldu.

Çıplak Fotoğrafları Çalındı

Kullandığı iPhone modelinin ekranında bir sorun yaşayan ve incelenmesi için Bakersfield sınırları içerisinde bulunan Apple Store'a giden Fuentes, telefonu mağazada bulunan bir çalışana verdi. Bu sırada önemli uygulamaları sildiğini belirten Fuentes, galeriyi zaten şifreli olduğu için pek önemsemediğini söyledi.

İlerleyen süreçlerde tamir olan telefonunu teslim alan kadın, eve gittiğinde şok edici bir olay ile karşı karşıya kaldı. İddialara göre Nick ismindeki Apple çalışanı, genç kızın galerisinde bulunan çıplak fotoğrafı kendisine mesaj olarak göndermeye çalıştı. Acele ettiği için bunu tamamlayamayan adamın, galeriye erişmek için farklı bir yolla şifreyi istediği vurgulandı.

Bu fotoğrafın yaklaşık bir yıl önce çekildiğini belirten Fuentes, bunun için uzunca bir süre kaydırma yapması gerektiğini söyledi. Genç kadının bu durumu Bakersfield Emniyet Müdürlüğüne taşıdığı da biliniyor. Dava şu an açık ve soruşturma halen devam ediyor.

Apple Sözcüsü Açıklama Yaptı

Söz konusu skandalla ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü, "Derhal bir iç soruşturma başlattık." dedi. Çalışanın son derece uygunsuz davrandığını belirten sözcü, çalışanın kovulduğunu söyledi. Şüphelinin Apple tarafından atılan adımın dışında, yargı tarafında da ceza alması bekleniyor.