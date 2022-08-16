Bir Astrofotoğrafçı, Satürn'ün Etkileyici Bir Fotoğrafını Çekti

Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, hafta sonu Satürn'ün âdeta gerçek dışı bir fotoğrafını çekti. McCarthy, görüntüyü Arizona'daki evinden yola çıktıktan sonra Güney Kaliforniya'daki bir otoparkın çatısından çektiğini söylüyor.

McCarthy, gök cisimlerinin ve olayların fantastik fotoğraflarını çekmeye yabancı değil. Geçmişte Ay'dan çektiği fotoğraflar ve Güneş'in ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazı harika fotoğrafları pek çok kez paylaşılmıştı. Satürn'ün bu son fotoğrafı, paylaştığı en hayranlık uyandıran fotoğraflardan biri.

McCarthy'nin Çektiği Satürn Fotoğrafı Viral Oldu

McCarthy, fotoğrafı hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaştı ve şimdiden oldukça fazla ilgi gördü. Bunun nedeni, gezegeni ve halkalarını tüm ayrıntılarıyla sergileyen görüntünün muhteşem görünmesidir. Satürn'ün bu fotoğrafı, James Webb veya Hubble gibi güçlü bir sistem kullanılarak çekilmediği için biraz bulanık ama yine de gezegenin güzelliğini sergileme konusunda harika bir iş çıkarıyor.

Ancak unutulmaması gereken, herkes doğru ekipmanla Satürn'ün fotoğrafını çekebilir. McCarthy, özellikle Güneş'in merkezindeki fotoğrafları çekmek için güçlü bir donanım sistemi kullanıyor ancak bunlar astrofotoğrafçılar pek de zor şeyler değil.

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