Uzay İstasyonu'ndaki Bir Astronot, Dünya'yı Gözler Önüne Seriyor (Video)

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir astronot, gezegenimizi baştan aşağı görebileceğimiz yörüngedeki istasyondan nadir görülen görüntüler paylaştı.

İtalyan astronot Samantha Cristoforetti tarafından çekilen video, Dünya'nın balık gözü lensi ile kaydedilmesiyle mümkün oldu. Yaklaşık 4.300 mil mesafeyi kapsayan video, Afrika Boynuzu'na ulaşmadan önce Fransa'yı, Akdeniz'deki Sardunya ve Sicilya adalarını, Nil'i ve Kızıldeniz'i geçmeden önce İrlanda'nın hemen güneyini gözler önüne seriyor.

Fly with me! From Ireland to the Horn of Africa through a fisheye lens – it distorts the geometry a bit, but it allows me to show you the almost entire view we have from Space Station, from horizon to horizon! #MissionMinerva @Space_Station @esa pic.twitter.com/ORKUNYouKQ