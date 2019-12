Bir Ay Boyunca Ara Vermeden Oyun Oynayarak Dünya Rekoru Kırdı

Twitch üzerinde canlı yayınlar yapan Andrew "GiantWaffle" Bodine, 569 saatlik aralıksız oyun oynama rekorunu kırmak için yaklaşık üç ay boyunca hazırlık yapmıştı. Yaptığı hazırlıkların ardından harekete geçen GiantWaffle, Kasım ayında başladığı rekor denemesini başarıyla tamamladı.

Günümüzde neredeyse her alanda bir rekor kırmak mümkün; ancak bunu yaparken fiziksel olarak hasar görmemeniz gerekiyor. GiantWaffle takma isimli Twitch yayıncısı da vücuduna tamamen zarar vermemek adına günde 19 saat boyunca ara vermeden oyun oynadı ve Kasım ayının başından günümüze toplamda 572 saat boyunca aralıksız bilgisayar başında kaldı. Daha önce JayBigs'e ait olan 569 saatlik rekoru kırarak, önemli bir başarının altına imza atan Twitch yayıncısı, yaptığı yayınların toplamda 3 milyon kere izlendiğini dile getirdi.

572 saat boyunca Red Dead Redemption 2, Luigi's Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio ve Rainbow Six Siege gibi oyunlar oynayan Andrew Bodine, bunlarla birlikte Kojima'nın yeni yapımı Death Stranding'e de yayınlarında yer verdi. GiantWaffle, Death Stranding'i 30 saatte izleyicileriyle beraber bitirdi.

Bodine, kendisine neden böyle bir eziyet yaptığını ise şöyle açıkladı: "Çektiğim eziyete değdi. İzleme saatleri, yeni ziyaretçi ve abone konusunda normalde olduğundan 4 ila 10 kat arasında artış olduğunu gördüm."

30 Days. Thirty 19 Hour streams in a row. 570+ Hours Streamed. 3 Million Hours Watched. 10,000+ Subs.



Streamvember 2019 is COMPLETE! TIME TO SLEEP!