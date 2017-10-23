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Bir Büyük Oyun Daha Denuvo'yu Çöpe Attı

Denuvo
Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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1-2 yıl öncesinde Denuvo denildiğinde akan sular dururdu. Korsan oyun dünyası Denuvo nedeniyle zorlu bir dönemden geçmişti, oyun kırma ekipleri aylarca Denuvo'nun korsan kalkanını aşmayı başaramadıkları için faaliyetlerine ara veriyorlardı.

Anlaşılan o ki devir değişti ve Denuvo eski etkisini yitirdi. Artık Denuvo'ya sahip olan oyunların bile 1-2 gün içinde kırıldığıma şahit oluyoruz. Bu duruma örnek olarak son çıkan oyunlardan olan Middle-Earth: Shadow of War'ı gösterebiliriz.

Oyunların en çok gelir elde ettiği çıkış haftalarında Denuvo'nun yetersiz kalması, bu telif hakları koruma sisteminin geliştiriciler için mantıksız bir harcama olması anlamına geliyor. Son dönemde yüksek gelir elde etmesi beklenen oyunların Denuvo tarafından korunamaması sebebiyle artık geliştiriciler Denuvo'dan vazgeçmeye başladılar. Gereksiz bir emek ve maliyet olmaya doğru yol alan Denuvo'ya son darbe de Square Enix'ten geldi. Square Enix, yeni yayınladığı Life is Strange: Before the Storm'un 2. bölümü ile birlikte Denuvo'ya veda etti. Square Enix daha önceden Rise of the Tomb Raider gibi oyunlarını Denuvo ile uzun bir süre koruyabilmişti. Firmanın önümüzdeki dönem PC platformuna taşınacak Final Fantasy XV'te de Denuvo'yu kullanması bekleniyordu. 

Denuvo'nun yaşanan olaylar neticesinde nasıl bir tedbir alacağı merak konusu. Oyun dünyası açısından bir hayli canlı bir döneme giriş yapacağız, yurt dışında Cadılar Bayramı ve sonrasındaki dönem genel olarak hit oyunların ardı ardına çıkış yaptığı bir dönem. Eğer Denuvo acil bir çözüm üretmezse önümüzdeki haftalarda çok sayıda korsan oyun ile karşılaşabiliriz.

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ETİKETLER: korsan oyun Denuvo Life is Strange

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