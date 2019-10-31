Bir Devir Bitiyor: i-mode Yakında Kapanıyor

Nostalji yaşamak isteyenlerin en fazla ilgisini çekecek olan hizmetlerden birisi hiç şüphesiz i-mode hizmeti. Ancak bu hizmetin artık sonuna gelindi.

Kullanıcılarla ilk tanıştığı yıllar olan 1996 senesinde önemli bir kapıyı aralamayı başaran i-mode hizmeti çevrimiçi avantajlar sunuyordu. Şimdiki internet hizmetleri kadar geniş kapsamlı olmasa bile, yine de önemli bir gelişim kaydedildi.

i-mode 2026 yılında tamamen kapatılıyor

Japonya'da faaliyet göstermeye başlayan ve 8 yıl içerisinde 40 milyon abone sayısına ulaşan bu hizmet, kullanıcılar tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

NTT Docomo, teknolojiyi denizaşırı ülkelere ihraç etmeyi planlasa bile küçük bir alanla sınırlı kaldı. Bu nedenle de çok fazla yayılmadan hizmet alanı daraldı. Bu internet hizmetlerinin bu kadar geri planda kalmasının en önemli nedenlerinden birisi de Android telefonlar ve iPhone'lar gibi etkenlerdi

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında bu hizmetin tamamen sona ereceği ifade edildi. Peki sizce bu teknoloji dünya çapında önemli bir etki yaratabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.