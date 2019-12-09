Bir Devir Bitti! Windows Mobile'a Destek Sonlanıyor

Microsoft, 2017 yılında Windows Phone'u artık geliştirmeyeceğini duyurmuştu. Bugün şirketten yapılan bir başka haberde ise Windows Mobile platformuna tamamen veda etme vaktinin geldiği aktarıldı. Microsoft'un en büyük başarısızlıklarından biri olan Windows Phone için destek süresi ise çok kısa süre sonra doluyor.

Çok sayıda işletme ve bazı tüketiciler, birkaç yıl önce satın aldıkları Windows Phone cihazlarını kullanmayı bir süredir devam ettiriyorlardı. Bu şirketlerin ve kullanıcıların çoğu, Windows ile uyumluluktan dolayı Windows Phone almayı tercih etmişlerdi. Ancak Microsoft'un destek sayfasına göre, Windows 10 Mobile sürüm 1709 (bu sistemin son sürümü) 10 Aralık itibarıyla bütün desteklerini kaybediyor.

Microsoft'un En Büyük Hatası Neydi?

Windows Mobile yazılımı, 2007'de piyasaya sürülen iPhone'dan sonra yaklaşık üç yıl boyunca geliştirilmeye devam etti ve haliyle iOS ve Android'in gerisinde kaldı. Ayrıca analistlere göre iki ana problem vardı; Dünyanın en iyi yazılım şirketi, yazılım geliştirmek konusunda başarısız oldu. Ayrıca Microsoft, geliştiricileri çekemedi ve birçok yazılm devini Android'e kaptırdı.