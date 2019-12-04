Bir Devir Sona Eriyor! Sony'den Üzen El Konsolu Açıklaması

Sony tarafından yapılan resmi açıklama el konsolları devrinin sona erdiğini işaret ediyor.

El Konsollarına Veda!

PSP, PSP Slim, PSP Go ya PS Vita. Evet, oyuncular için bir dönemin efsanevi taşınabilir el konsollarından bahsediyoruz. Görünüşe göre Sony artık el konsolları ile ilgilenmiyor. Aslında bunu zaten biliyor olsak da, geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportaj sırasında onaylanmış oldu.

Sony PlayStation Başkanı Jim Ryan tarafından yapılan açıklamaya göre Sony bundan böyle el konsolu üretmeyecek. "PlayStation Vita pek çok yönden mükemmeldi ve sunduğu oyun deneyimi gerçekten harikaydı. Ama açıkçası şu an pek de ilgilendiğimiz bir alan değil." diyen Ryan tabuta çivi çakmış olmasa da, uzun bir süre için bu yönde beklentilerin olmaması gerektiğini vurguladı.

Bildiğiniz üzere Sony şu sıralar PlayStation 5 üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Yeni nesil konsolun mükemmel olması için uzun bir sürecin ve emeğin yer alması gerekmekte. Bu da şirketin uzun bir süre boyunca başka bir yöne odaklanmak istemediğini bizlere söylüyor.