Bir Devrin Başlangıcı: Apple Kart Resmi Olarak Kullanıma Açıldı

Apple Kart çok uzun bir süredir duyurusu yapılan bir hizmetti ve kullanıcılar bu hizmetin açılmasını bekliyordu. Dünya genelindeki kart baronlarının hakimiyetini kırma potansiyeline sahip olan Apple Kart, bir devrin başlangıcı oluyor. İşte haberimiz ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar.

Apple şirketinin kredi kartı ve Goldman Sachs arasında bir ortaklık olarak başlayan bu yeni sistem, iki şekilde işleyecek. Birincisi iPhone üzerinden yapılırken ikincisi iPad ile erişim sağlayacak. MasterCard'ın ticari ağı üzerinden güvenli bir şekilde işlem yapabilecek olan herkes, sistemde bireysel başvuruya açık olacak.

Apple Kart kimlere verilecek?

Diğer bütün kredi kartlarında olduğu gibi Apple şirketinin bu kart sisteminde de elbette belirli bir eleme yapılacak. Şirketin kartı %12.99 ile %23.99 arasında değişen biri faiz oranına sahip olacak. Limit olarak ise 250 ile 7500 ABD doları düşünülüyor.

Şirket kredi kartı verilecek kişilerin belirlenmesinde banka geçmişine önem verecek. Eğer banka geçmişinde iflas başvurusu varsa veya yüksek bir kredi borcu bulunuyorsa başvurusu reddedilecek. Bu sayede geri ödeme noktasında problem yaşanmaması amaçlanıyor.

Bu karta başvurmak isteyenler iOS 12.4 veya bir sonraki iPad'in ayarlar ekranın altındaki iPhone veya Apple Store menüsünde Apple cüzdan uygulamasını açmaları gerekiyor. Peki sizce de Apple Kart yeni bir devrin başlangıcı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.