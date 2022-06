Elon Musk'tan Şikayetçi SpaceX Çalışanları Kovuldu

Elon Musk, SpaceX çalışanlarından kendi davranışını eleştirdiği bir mektup yazıp paylaşan bir dizi çalışanını işten çıkardı ve şirketin CEO'su mektubu "aşırı aktivizm" olarak eleştirdi. İlk olarak The Verge tarafından bildirilen açık mektup, Musk'ın davranışını "özellikle son haftalarda sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı" olarak nitelendiriyordu.

Mektubu yazan SpaceX çalışanları şu ifadelerde bulunmuştu:

"CEO'muz ve en önde gelen sözcümüz olarak Elon, SpaceX'in yüzü olarak görülüyor. Elon'un gönderdiği her tweet, şirketin fiili bir kamu açıklamasıdır. Ekiplerimize ve potansiyel yetenek havuzumuza, verdiği mesajların işimizi, misyonumuzu veya değerlerimizi yansıtmadığını açıkça belirtmek çok önemlidir."

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell tarafından gönderilen ve The Verge tarafından görülen bir e-postaya göre, mektubu hazırlayanlardan bazıları geçtiğimiz gün öğleden sonra kovuldu. Kovulma haberi ilk olarak The New York Times tarafından bildirildi.

SpaceX Başkanı Shotwell Soruları Cevapladı

E-postada Shotwell, SpaceX'in mektubun hazırlanmasında rol alan "bir dizi çalışanın sözleşmesini feshettiğini" söyledi. Shotwell konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Mektup, talepler ve genel süreç, çalışanların kendilerini rahatsız, zorbalık içinde ve/veya kızgın hissetmelerine neden oldu çünkü mektup onları görüşlerini yansıtmayan bir şeyi imzalamaya zorladı. Başaracak çok fazla kritik işimiz var ve bu tür aşırı kapsamlı aktivizme ihtiyacımız yok."

Mektubu yazan ve isminin gizli kalmasını isteyen bir SpaceX çalışanı, diğer çalışanlar arasındaki genel görüşün Shotwell'in e-postasının "duyarsız" olduğu yönünde olduğunu savundu. Çalışan, mektubun "şirkete mümkün olduğunca fazla gelir sağladıklarından emin olmak için bir aylık sıkı çalışmanın ve geri bildirim istemenin" bir sonucu olduğunu iddia etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.