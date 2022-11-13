Bir Dönem Sevilen Ücretsiz Oyunun Sunucuları Kapatılıyor

Geçen yıl Nisan ayında erken erişime açıldıktan sonra bir dönem oyuncuların beğenisini kazanan ancak giderek oyuncu kaybeden oynaması ücretsiz oyun Scavengers kapanıyor. Oyunun sunucuları 16 Aralık'ta kapanacak ve geliştirici ve yayıncı Improbable bu kararın nedenini "oyuncu tabanındaki düşüşe" bağlıyor.

Oyunun sunucularının kapatılacağının açıklandığı gönderi "Bir süredir sessizdik ve öncelikle bunun için özür dilemek istiyoruz." diye başlıyor.

"Scavengers için bir güncellememiz var ancak bu büyük üzüntüyle paylaşacağımız bir güncelleme. 16 Aralık 2022'de sunucuları kapatmak adına zor bir karar aldık. Son birkaç ayda oyuncu tabanında bir düşüş görüldü ve oyun erken erişimdeyken sunucu popülasyonunu canlandırmak için birçok seçeneği araştırdık ancak geliştirme ve canlı hizmete devam etmenin sürdürülemez olduğunu fark ettik."

Geliştirici Improbable Oyun Sektöründen Çekiliyor

Improbable'ın kurucu ortağı Herman Narula mevcut planlarının "meta veriye odaklanmanın" ve "meta veri tabanına odaklanmayan içerik ekiplerinin elden çıkarılmasının" olduğunu söyledi. Şirket bundan sonra oyundan ziyade metaevrenle ilgili teknolojilere odağını çevirecek.

Scavengers, PvP ve PvE savaşını battle royale türünde iyi harmanlamasıyla biliniyordu. Son birkaç ayda Steam'deki oyuncularında önemli düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay oyunun anlık oyuncu sayısı 30'lardaydı. Oyunu şu anda Steam'den indirmek mümkün değil ancak Epic Games'te hâlâ indirilebilir durumda.