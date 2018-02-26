Bir Dünya Devi Daha Dizeli Terk Ediyor

Elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla bir dönemin favori dizel arabalara veda dönemine resmen girmiş olduk. Geçtiğimiz yıl dizel araba üretmeyeceğini resmen duyuran Toyota'nın ardından Fiat Chrysler de dizelden çekildiğini açıklamaya hazırlanıyor.

Malum endüstrideki talebin düşüşü bir de üzerine maliyetin günden güne artmasıyla dizel araba üretimi gün geçtikçe mantıksızlaşmaya başladı. Bir de gelecek yönünü elektrikli arabaya çevirince, firmalar yatırımlarını buna göre şekillendirmekte geç kalmadı. Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat'ı bünyesinde barındıran Fiat Chrysler, 1 Haziran'da açıklayacağı 4 senelik planında tüm markalarında dizelden çıkacağını duyuracak.

Üstelik benzinli ve dizel arabaların üretimi yalnızca endüstriyel açıdan değil, ülkeler bazında da terk edilmeye başladı. İngiltere ve Fransa'nın 2040 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışına izin vermeyeceğini, Çin Hükükümetinin ise bu konuda daha aceleci davranacağını sizlerle paylaşmıştık. Söz konusu karar üzerine Çinli Volvo markası 2019'dan sonra sadece elektrikli motor kullanacığını resmen duyurumuştu.

Hal böyle olunca Toyota ve Fiat gibi otomotiv devlerinin dizelden çekilmeleri hiç de şaşırtıcı değil. Her ne kadar ülkemizde, benzin fiyatlarından dolayı dizel oldukça yaygın olsa da bu duruma bizim de yavaştan hazırlanmamız gerekiyor. Zaten elektrikli arabalara her geçen gün eklenen vergiler, değişimin ne kadar yakın olduğunu açıkça belli ediyor. Ne yapalım biz de 'değişim' kaçınılmazsa, zevk almaya bakacağız.