Bir Elden Ring Oyuncusu Gelecek Bir DLC'yi Keşfetmiş Olabilir

Bir Elden Ring oyuncusu, oyunun haritasının köşesinde gizli bir Kolezyum keşfetti ve bu yerin gelecekte gelebilecek bir DLC'ye veya olası bir PVP moduna işaret edebileceğini söyledi.

Veri madencisi ve yayıncı Lance McDonald, Elden Ring'in başlangıç ​​alanı Limgrave'nin kuzey ucundaki erişilemeyen büyük bir binadan geçerek kullanılamayan bir bölgeyi keşfetti. İçinde büyük bir amfitiyatro gibi görünen, gladyatörler arasında kanlı düellolara ev sahipliği yapmasını bekleyeceğiniz türden bir yer buldu.

Bahsi geçen bölgeye gidince ne oluyor?

Oyuncular haritanın köşesinde bulunan bu yeri kontrol edip içeri girmenin bir yolunu bulmaya çalışsa da henüz erişilebilir görünmüyor. Oyunda binaya yaklaşmayı denerseniz kapılarının kilitli olduğunu fark edecek ve dışında bir hayalet savaşçı ile karşılaşacaksınız. Savaşçıyla konuştuğunuzda size şöyle cevap verecek: "Tek istediğim bir savaşçı olarak sonuna kadar savaşmaktı… Peki neden? Ey lütfun rehberi, bu kapı neden açılmıyor?"

Binanın Kolezyum benzeri iç mekân tasarımına sahip olması ve bu diyalogla birlikte birçok oyuncu gelecekte PvP odaklı bir DLC'nin çıkacağını düşünmeye başladı. Olası bir PvP odaklı DLC'de arenaya giren oyuncular çok oyunculu düellolarda birbirlerine karşı koyabilirler.

McDonald'ın aşağıdaki videosundan bahsi geçen bölgeye göz atabilirsiniz.