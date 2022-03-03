Bir Elden Ring Oyuncusu Margit'i Üç Vuruşta Öldürmeyi Başardı

Bir Elden Ring oyuncusu o kadar fazla seviye atladı ki Margit'i üç vuruşta öldürmeyi başardı. Oyuncunun Margit'i bir büyü saldırısı ve iki kılıç vuruşu ile öldürmeyi başardığı klibi aşağıdan izleyebilirsiniz. Vaktinizin büyük kısmını FromSoftware'in açık dünyasını keşfetmek ve seviye atlamak için harcadığınızda böyle anların yaşanması oldukça muhtemel.

Peki ya sonraki bosslar?

Bu klip aynı zamanda Elden Ring'in RPG trendlerine oyunda ne kadar etkili yer verdiğinin de bir göstergesi. Oyuncu Margit'e hak ettiğini verdiğine göre gözler sonraki boss olan Godrick'e çevrildi. Benzer bir durumu Godrick'te de gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği Reddit'teki gönderinin altında merak konusu oldu. Bazı insanlar bu oyuncunun hile yapıp yapmadığı konusunda tartışıyor ancak oyuncunun hile yaptığına dair henüz bir kanıt yok bu yüzden başarısını tebrik etme konusunda çekinmemize gerek yok.

Elden Ring 25 Şubat tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X platformları için çıkışını gerçekleştirdi. Sistem gereksinimlerine ise aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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