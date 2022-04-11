Bir Elden Ring Oyuncusu Oyunu 9 Dakikada Bitirmeyi Başardı

Elden Ring, Şubat ayındaki lansmanından bu yana oyun dünyasını gerçekten kasıp kavurdu. İlk üç haftasında 12 milyon kopya satan oyunda hâlen milyonlarca insan açık dünyasını keşfediyor ve bu oyuncuların bazıları için bu toprakları keşfetmenin başka yöntemleri var.

Bunlardan biri Distortion2. Bir süredir yapmış olduğu speedrun'ları takipçileriyle paylaşan Distortion2, en son geçtiğimiz günlerde oyunu 13 dakikada bitirerek dünya rekorunu kırmıştı. Bugünse bu rekoru bir kere daha kırdı. 8 dakika 56 saniye ile yeni rekora imza atan yayıncı, diğer speedrun'lar gibi saniyeleri değil dakikaları azaltıyor. Hatta kendisi bu süreyi 2 dakika daha kısaltabileceğine inanıyor ki bu, konu Elden Ring olunca kulağa oldukça inanılmaz geliyor.

Distortion2, Elden Ring'in Dünya Rekorunu Nasıl Kırıyor?

Distortion2'nin bu rekorları kırmasını sağlayan şey oyundaki zip glitch adı verilen yöntem. Bir oyuncunun blok yaparken spesifik şekillerde hareket etmesi sonucu kullanılan yöntem neredeyse tüm haritayı hızlıca tavaf edebilmenize yarıyor. Oyunu oynayarak tamamlamaktan ziyade oyundaki tüm boss'ları öylece geçmenizi sağlıyor.

Oyuncular Elden Ring'in benzersiz açık dünyasında haftalardır keşiflerine devam ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde daha ne tür ilginçliklerle karşılaşacağız.

Elden Ring'in yeni dünya rekorunu aşağıdan izleyebilirsiniz.