Bir Elden Ring Uygulaması NPC'leri ve Yan Görevleri Takip Etmenizi Kolaylaştırıyor

Bir Elden Ring oyuncusu oyunda bulunan NPC'lerin ve yan görevlerin takip edilebilmesine yardımcı olmak için yeni bir iOS uygulaması yazdı.

Şu anda Elden Ring'in kendi içinde bu tür görevleri takip etmenin bir yolu olmadığı için Dachary Carey, oyuncuların bir uygulamada not tutmalarına yardımcı olmak için yeni bir RPG takip sistemi olarak lanse ettiği Shattered Ring'i piyasaya sürdü.

Uygulamanın web sitesinde "Shattered Ring, Elden Ring için ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz görev takip sistemidir." diyerek uygulamayı özetliyor ve ekliyor:

"Shattered Ring iOS uygulaması, önemli NPC'lerin, görev konumlarının ve görevlerin notlarını ve durumunu izlemenize yardımcı olan bir RPG takip sistemidir. Rol yapma oyununuzun ilerlemesini takip etmeye çalışırken devasa not defterlerini çevirmeyi veya notlarınızı kaybedip durmayı bırakın. En sevdiğiniz RPG'lerdeki NPC karakterlerini, oyun dünyasının konumlarını ve görevlerini kaydedin, aradığınızda kolayca bulun. NPC konumlarını ve görevlerini istediğiniz zaman takip edin, tamamlanmış veya tamamlanmamış görevler ve konumlara göre filtreleyin ve oyununuzun tek tuşla istatistikleri görüntüleyin. Elden Ring gibi devasa RPG oyunları için sahip olunması gereken önemli bir arkadaş."

Shattered Ring App Store Üzerinden Erişilebilir Durumda

Carey profesyonel bir uygulama geliştiricisi değil ancak VGC'ye uygulamayı "benim gibi bir ton sıradan oyuncu için büyük bir erişilebilirlik engeli olduğunu düşündüğü şeyi çözmek için" geliştirdiğini söyledi.

Shattered Ring, App Store'da 3 dolara satılıyor.

Elden Ring şu anda ABD'de 2022'nin en çok satan oyunu konumunda. Oyunlarla ilgili araştırmalarını yayınlayan bir pazar araştırma şirketi olan NPD Group'a göre, FromSoftware'in son oyunu şu anda geçtiğimiz Şubat ayının da en çok satan oyunu konumunda. Eşzamanlı oyuncu sayısına göre ise Elden Ring şu anda Steam tarihinin en büyük altıncı oyunu.