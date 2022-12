Bir Galaksinin Parlayan Kalbi Görüntülendi

Gökbilimciler geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'ndan alışılmadık derecede parlak bir kalbe sahip bir galaksiyi gösteren, çarpıcı yeni bir uzay görüntüsü paylaştılar.

Bu yeni görüntü, Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 7469 adlı bir galaksiye ait. Bu galaksi samanyolumuz gibi sarmal bir galaksidir ve bize tam karşıdan görünecek şekilde konumlanmış durumda. Arka planda daha uzak galaksilerin yanı sıra görüntünün sol alt tarafında görülebilen ve bize eşlik eşlik eden galaksi NGC 5283'ü de görebilirsiniz.

Görüntünün belki de en göze çarpan özelliği, aktif galaktik çekirdek veya AGN olarak adlandırılan, galaksinin merkezinden yayılan parlak kırmızı yıldız şeklidir. Bu bölge, toz galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında girdaplar çizer ve son derece parlaktır.

