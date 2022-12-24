Bir Galaksinin Parlayan Kalbi Görüntülendi

Gökbilimciler geçtiğimiz günlerde James Webb Uzay Teleskobu'ndan alışılmadık derecede parlak bir kalbe sahip bir galaksiyi gösteren, çarpıcı yeni bir uzay görüntüsü paylaştılar.

Bu yeni görüntü, Pegasus takımyıldızında 220 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 7469 adlı bir galaksiye ait. Bu galaksi samanyolumuz gibi sarmal bir galaksidir ve bize tam karşıdan görünecek şekilde konumlanmış durumda. Arka planda daha uzak galaksilerin yanı sıra görüntünün sol alt tarafında görülebilen ve bize eşlik eşlik eden galaksi NGC 5283'ü de görebilirsiniz.

Görüntünün belki de en göze çarpan özelliği, aktif galaktik çekirdek veya AGN olarak adlandırılan, galaksinin merkezinden yayılan parlak kırmızı yıldız şeklidir. Bu bölge, toz galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafında girdaplar çizer ve son derece parlaktır.

NGC 7469 Galaksisinin Parlayan Kalbi Görüntülendi

Webb’s holiday card sorted! 🎄



NGC 7469 is like a cosmic wreath bursting with new stars. This galaxy is very dusty, but Webb’s infrared vision can peer through to observe features like the intense ring of star formation close around its bright center. https://t.co/Q1BL2yICTz pic.twitter.com/6IokAxUdZM — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 21, 2022

James Webb bilim insanları, "Bu görüntünün en ön plana çıkan özelliği, NGC 7469'un kalbiyle mükemmel şekilde hizalanan altı köşeli çarpıcı yıldızdır." diye açıklıyor. Galaksinin aksine, bu gerçek bir gök cismi değil, parlak, çözülmemiş AGN'nin neden olduğu kırınım artışı olarak bilinen bir görüntü sonucundan ibaret.

Kırınımın sivri uçları, ışığın bir teleskopun keskin kenarları etrafında bükülmesiyle üretilen desenlerdir. James Webb'in birincil aynası, her biri ışığın kırılması için kenarlar içeren altıgen parçalardan oluşur ve bu da görüntüde altı parlak sivri uç görmemize neden olur.

Bu bölge, James Webb'in üç aracı, Orta Kızılötesi Enstrüman (MIRI), Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ve Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) kullanılarak incelendi. Bu AGN sanıldığından da özel çünkü yakınında, yıldızların hızla oluştuğu bir yıldız patlaması bölgesine ev sahipliği yapıyor. James Webb kullanılarak yapılan araştırma, bu AGN ile yakınındaki yıldız patlaması bölgesi arasındaki ilişkiyi ve ikisi arasındaki tozun oynadığı rolü araştırmayı amaçlıyor.