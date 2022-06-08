NASA Bir Gök Taşının Dünya'ya Yaklaştığını Bildirdi

NASA'nın açıklamalarına göre üç balina büyüklüğünde bir gök taşı Dünya'ya yaklaşıyor ama endişelenecek bir şey yok gibi görünüyor. Gök taşı, 6 Haziran Pazartesi sabahı Dünya'nın olabildiğince yakınından geçti. Geçtiği mesafenin en anlaşılabilir tanımı, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 10 katı büyüklüğünde.

2021 GT2 olarak bilinen bu gök taşı, 121 ila 272 fit (37 ila 83 metre) genişliğinde ve bu, Dünya'ya çarpması durumunda bir şehri yok edebileceği anlamına geliyor. Neyse ki uzay olağanca büyük ve her geçen gün daha da genişliyor ve bu kayaların mutlak çoğunluğu gezegenimizi ıskalıyor.

Bir Sonraki Karşılaşma 2034'te Olacak

2021 GT2, 16.000 mil/s (26.000 km/s) gibi akıllara durgunluk veren bir hızla uzayda hızla mesafe kat ederken, Aten gök taşı olarak adlandırılan ve Dünya'nınkine oldukça benzeyen bir yörüngede güneşin etrafında dönen bir gök taşı türüdür. Aten göktaşları güneşe, gezegenimizin güneşe yaklaşmasından daha yakın yaklaşıyorlar ancak yörüngeleri biraz daha eliptik olduğu için düzenli olarak gezegenimizin yolundan geçiyorlar.

Geçen yıl keşfedilen 2021 GT2, güneşin etrafında 342 günde bir dönüyor ve şu anda bilinen 1.800 Aten gök taşından biri. 2021 GT2 ile Dünya arasındaki bir sonraki "yakın" karşılaşma Ocak 2034'te gerçekleşecek. İki cisim birbirinin 9 milyon mil (14,6 milyon km) uzaklıktan geçeceğinden, bu karşılaşma da Dünya için herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler şu anda önümüzdeki yüzyılda Dünya ile çarpışacak herhangi başka bir büyük gök taşı bilmiyorlar ancak gökbilimcilerin henüz keşfetmediği veya yörüngeleri henüz tam olarak bilinmediği birçok gök taşı var.