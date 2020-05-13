Bir Günde AVM'lere Girenlerin Sayısı Açıklandı

AYD Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, Pazartesi günü açılan AVM'lere kaç kişinin gittiğini duyurdu. Altaş, AVM'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Pazartesi Günü AVM'leri Kaç Kişi Ziyaret Etti?

Başkan Hüseyin Altaş yaptığı açıklamada "Normal zamanda Türkiye’de bir günde AVM’lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Bu rakımın yüzde 40’ı İstanbul ve Ankara’da oluşmuştur. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü’ndeki AVM’nin yanında bulunan ATM’lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi" dedi.

Cirolar hakkında konuşan Altaş şu cümlelere yer verdi:

"Müşteriler artık nokta atışı alışveriş yapıp kafasındakini belirlemiş olarak gelip alıp gidecek. Giriş sayısı yüzde 23 olmasına rağmen cirolarda yüzde 40'lara yakın bir oran var. Cirolarda tahmin ettiğimiz gibi vahim bir durum yaşanmayacak zaman içerisinde ama giriş sayıları biraz düşük kalacak ki bizim de istediğimiz bu. Giriş sayılarının düşük kalması Kovid-19 süreci boyunca da müşterinin sadece ihtiyaçlarını görmesini istiyoruz. Eskiden 100 müşteriden ortalama 8 kişi alışveriş yapıyordu. Bu dönemde tahminimiz 10 müşteriden 8’inin alışveriş yapacak gibi bir durumu var."

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