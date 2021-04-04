Bir İlde Uzaktan Eğitim Kararı Alındı!

Koronavirüs vakalarında önemli bir artış görülen bir ilde uzaktan eğitim kararı alındı. Kararın alındığı ildeki eğitim ve öğretim düzeni sınıflara göre belirlendi. Kararın alınmasının nedeni ise o ildeki COVID-19 vaka sayısındaki artış olarak gösterildi.
Hangi İlde Uzaktan Eğitim Kararı Alındı?
Ankara Valiliği, 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla il genelinde şu kararların uygulanacağını ifade etti:
- Yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak devam edecek.
- Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak devam edecek.
- Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim devam edecek.
- İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.
- Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçecek.
- Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
- 12. sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
- Özel gereksinime sahip öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflar tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
- Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
- Yüz yüze eğitime katılım, veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.
Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda aşağıda yer alan şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında halk sağlığının korunması, salgının yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin yönetilmesi amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir."
"Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girilmiştir."
"İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır."
YORUMLAR