Bir İlde Uzaktan Eğitim Kararı Alındı!

Koronavirüs vakalarında önemli bir artış görülen bir ilde uzaktan eğitim kararı alındı. Kararın alındığı ildeki eğitim ve öğretim düzeni sınıflara göre belirlendi. Kararın alınmasının nedeni ise o ildeki COVID-19 vaka sayısındaki artış olarak gösterildi.

Hangi İlde Uzaktan Eğitim Kararı Alındı?

Ankara Valiliği, 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla il genelinde şu kararların uygulanacağını ifade etti:

Yüz yüze eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak devam edecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak devam edecek.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim devam edecek.

İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçecek.

Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

12. sınıflar seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Özel gereksinime sahip öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflar tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitime katılım, veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda aşağıda yer alan şu ifadelere yer verildi: