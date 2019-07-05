Bir Kadın Kaybolan Kocasını TikTok'ta Buldu

Son dönemin en popüler video paylaşım uygulamalarından bir tanesi olan Tiktok'ta çok ilginç bir olay yaşandı.

Bir Kadın Kaybolan Kocasını TikTok Sayesinde Buldu

Hindistan'da yaşayan Suresh ismindeki bir adam 2016 yılında aniden ailesinden uzaklaşmaya karar verdi ve bir daha eve dönmedi. Ailesi uzun süre adamı aradı ancak bulamadı. Adamın bulunamayacağını anlayan aile durumu polise bildirdi ve adam kayıp olarak ilan edildi.

Adamın eşinin akrabası, Suresh'e çok benzeyen bir adamın yer aldığı TikTok videosunu gördü ve bu videoyu hemen Suresh'in eşine gösterdi. Videoyu izleyen kadın kocasını hemen tanıdı.

Durumu polis ile paylaşan kadın, Tamil Nadu’da bulunan Hosur şehrine gitti. Suresh'in konumu polisin yardımı ile bulundu. Adamın transseksüel bir kadın ile yaşadığını öğrenen eş büyük bir şok yaşadı.

Evdeki bazı sorunların çözülemez olduğunu hissetmesi nedeniyle Suresh'in ailesini terk ettiğini öğrenen polis ekipleri, Suresh'in evine geri dönmesi için büyük çaba sarf etti. Polis tarafından sağlanan danışmanlıkla Suresh, karısına ve çocuklarına eve dönmeyi kabul etti.

Sizler Hindistan'da yaşanan bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok nasıl bir platform? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!