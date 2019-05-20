Bir Kadın PUBG Mobile Yüzünden Boşanmak İstedi

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG Mobile, bağımlılık sorunu ile gündemde. Aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olan PUBG Mobile, bir yuvanın daha yıkılmasına sebep oluyordu.

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan bir kadın, oyun yüzünden eşinden ayrılmak istemişti. Eşinin oyun oynamasına izin vermediğini açıklayan kadın, bu gerekçe ile boşanma davası açmıştı. Bu seferki olay ise Hindistan'dan geldi.

19 yaşındaki bir kadın, uzun saatler boyunca oyun oynadığını ve eşinden ayrılarak oyun arkadaşı ile yaşamak istediğini açıkladı. Bunun için Abhayam isimli derneği arayan kadın, eşinden boşanmak istediğini belirtti. Bu durum üzerine kadını kararını yeniden düşünmesi konusunda uyaran dernek, kadın oyuncuya maalesef yardımcı olamadı.

PUBG Mobile Büyümeye Devam Ediyor

Hızla yayılan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan PUBG Mobile bağımlılığı ile bağlantılı ilginç haberler çıkmaya devam ediyor. 100 milyon aylık aktif oyuncu barajını geçen PUBG Mobile'ın bağımlılık konusunda ne gibi önlemler alacağı büyük merak konusu.

Sizler PUBG Mobile yüzünden boşanmak isteyen kadın hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce PUBG Mobile yuva yıkmaya devam eder mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!