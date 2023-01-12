Bir Kadın, 15.000 Dolarlık Robot Köpeği Tekrar Tekrar Tekmeledi (Video)

Avustralya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda bir robot köpek, yolda yürüyen bir vatandaşın saldırısına uğradı. Köpeğe tekmeler savuşturan Avustralyalı kadın aynı yolda köpeği tekrar tekrar tekmeledi. Olay sonrası oluşan zararla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Arrowpoint System adlı teknoloji şirketinde çalışan mühendis Mark Trueno, robot köpeğini eğlence mekanlarının bulunduğu bir bölgede yürüyüşe çıkardığını ve o esnada yoldan geçen bir Avustralyalı kadının, robot köpeğini defalarca tekme attığını bildirdi. Aynı yolda tekrar karşılaştıklarında yeniden tekme atan kadının görüntüleri de robot üzerinden kaydedildi.

Kadının Robot Köpeği Tekmelediği Anlar

Robotun üzerindeki kamera kadının eşgalini de ele verirken, mühendis Mark Trueno kadının bunu neden yaptığını anlamlandıramadığını, muhtemelen komik olduğunu zannettiğini belirtti.

Bu robot köpeğin esasında arama kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bir askeri robot köpek olduğunu belirten Mark Trueno, mekânların üç boyutlu haritalarını çıkarabildiğini ve insanların giremeyeceği yerlere girebildiğini belirtti. Bazı testler için gündelik hayatında da köpeği kullanan Trueno'nun yaşadığı olay oldukça şaşkınlık verici.

Facebook üzerinden yukarıdaki saldırı anının görüntülerini paylaşan Trueno, kadına ulaşmasını sağlayan kişiye 500 dolar para ödülü sağlayacağını da açıkladı. Trueno'nun belirttiğine göre köpekte oluşan zarar yaklaşık 2.500 dolar değerinde.