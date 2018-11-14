Bir Küvet Bozuk Parayla iPhone XS Aldı

Her yıl çıkan yeni iPhone modelleri için farklı ödeme yöntemleri deneyen müşterilerin arasına bir yenisi de Rusya'dan katıldı. iPhone XS almak için bir küvet bozuk para getiren vatandaş, tüm dünyada dikkat çekmeyi başardı.

Artan iPhone fiyatlarına karşı böbrek satarak çözüm bulmaya çalışanlardan sonra farklı bir yol Rus kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı. Gittiği Apple Store'da kendine bir iPhone XS beğenen vatandaş, kasaya ödeme yapmak için gittiğinde ise bir küvet dolusu bozuk para getirdi. Haliyle başta çalışanlar olmak üzere herkes şaşkına döndü.

iPhone XS'in 256GB'lık modelini satın almak için 100 bin ruble ödeyen Rus vatandaş, dünya genelinde ilgi çekmeyi başardı. Apple Store'da müdür olarak çalışan Ludmila Semushina ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak daha sonrasında gerçekten 100 bin ruble bozuk parayı saymak zorunda kaldıklarını belirtti.

iPhone tarihinde ilk defa böylesine farklı bir yola başvuran Rus vatandaşın kimliği paylaşılmazken başka kullanıcıların da bu tarz yöntemlere başvurabileceği düşünülüyor. Bir küvet bozuk parayı saymak için bir hayli zaman harcayan Apple Store müdürü satış konusunda en ilginç anlardan birine şahit olduğunu dile getirdi.

Bu yaratıcı ödeme yöntemi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!