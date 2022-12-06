Xiaomi Açıkladı: Bir Modele Daha MIUI 14 Güncellemesi Geliyor!

Xiaomi'nin 2 Aralık tarihinde Xiaomi 13 serisiyle birlikte MIUI 14'ü tanıtacağı bir etkinlik planlanmıştı ancak lansman konferansı, yeni bir tarih belirtilmeden ertelendi.

Bunun üzerine henüz piyasaya çıkmamış olsa da gerek Xiaomi 13 serisiyle ilgili gerekse de MIUI 14 ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Birkaç gün önce şirket yöneticilerinden biri, bazı eski akıllı telefonlar için MIUI 14 desteğini doğruladı.

Bu doğrulamayı yapan Zhang Guoquan, Xiaomi'nin Sistem Yazılım Departmanı yöneticisi konumunda. 28 Kasım'da, bir Weibo yorumuna yanıt verirken yönetici Guoquan Mi 10 serisi için MIUI 14 güncellemesinin mevcut olacağını doğruladı.

Mi 10 Serisi MIUI 14 Güncellemesini Alacak

Bilmeyenler için Mi 10 serisi orijinal olarak Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom ve Mi 10 Ultra olmak üzere beş telefon içeriyor. Sonraki yorumlara bakıldığında, yönetici büyük olasılıkla Mi 10 ve Mi 10 Pro hakkında konuşuyor ancak diğerleri de güncellemeyi alabilir.

Bu telefonların tümü 2020'de kutudan Android 10 desteği ile piyasaya sürüldü. Mi 10 Ultra, MIUI 12 ile çıkış yaptı, geri kalan modeller ise MIUI 11 ile gönderildi. Son iki yılda bu cihazlar Android 11 ve Android 12 ile güncellendi. Ayrıca MIUI 12.5, MIUI 12.5 Enhanced Edition ve MIUI 13 gibi birden çok MIUI güncellemesi de aldılar.

Dolayısıyla MIUI 14, Mi 10 Ultra haricinde bu akıllı telefonlar için üçüncü büyük yazılım güncellemesi olacak.