Bir Mortal Kombat 11 Oyuncusu Hile Yaparak Elder God Seviyesine Ulaştı

Rekabete dayalı modlarda dünya genelindeki oyuncular arasından yükselerek birinci sıraya oturmak her daim oldukça zordur. En az sizin kadar iyi oynayan dünya kadar oyuncu ile karşı karşıya gelirsiniz. Bunu başaran elbetteki birçok oyuncu var. Bir Mortal Kombat 11 oyuncusu ise hiç de hoş olmayan bir yöntemle Kombat League modunda en iyi oyuncu oldu. Yani Elder God seviyesine ulaştı.

Olay birçok PlayStation kullanıcısının bu oyuncu ile oynarken bağlantılarının gizemli bir şekilde koptuğunu Twitter üzerinden dile getirmeleriyle başladı. Hile yapan oyuncu rakiplerine karşı DDoS saldırısı yapınca rakipleri oyundan düşüyorlar. Netice olarak diskalifiye oyuncular karşısında hile yapan oyuncu da galip gelmiş sayılıyor.

Hey @NetherRealm @noobde, I quit out of my match with the user known as PA3com in under ten seconds upon seeing his name. Now ten minutes later the internet in my house is still out. Just wanted to let you know he’s working fast and viciously. — Ludi @TFGT 11 (@LudiFGC) 2 Ağustos 2019

Bir DDoS saldırısı yaptığınız zaman rakibinizin internet bağlantısını birçok kaynaktan trafik yoğunluğuna maruz bırakarak mahvedebiliyorsunuz. Bu durumda aşırı yüklenmeden dolayı bağlantı kopmaları yaşanıyor. Hatta ve hatta ağ kalıcı hasar bile görebiliyor.

Sonradan bahsi geçen bu hile yapan oyuncunun Pa3com, pa4com ve Son-Goku-DZ olmak üzere üç farklı PlayStation Network hesabının olduğu ortaya çıktı. Durumdan haberdar olan NetherRealm Studios ise her ne kadar ne tür önlemlerin alınacağını belirtmemiş olsa da saldırılar ile mücadele etmek için ellerindeki tüm seçenekleri kullanacaklarını belirtti.

We are aware of numerous DDOS attacks perpetrated by a certain player in the Kombat League. We intend to make use of all options available to us to address this situation. Thank you for your patience! — NetherRealm Studios (@NetherRealm) 5 Ağustos 2019

Şikayetlerin ardından Pa3com ve pa4com hesapları engellendi ama bahsi geçen hilekar kullanıcı Son-Goku-DZ hesabıyla Gold Tier seviyesine yükselmeyi başararak mutlu sona ulaştı. Bunu yaparken de yüz yirmi beş galibiyete karşılık sadece bir defa mağlup olmuş. Ne kadar ilginç, değil mi? Bakalım NetherRealm Studios böylesi tatsız bir olayın bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler alacak? Gelişmeler için takipte olacağız.