Bir Mortal Kombat 11 Oyuncusu Hile Yaparak Elder God Seviyesine Ulaştı

Rekabete dayalı modlarda dünya genelindeki oyuncular arasından yükselerek birinci sıraya oturmak her daim oldukça zordur. En az sizin kadar iyi oynayan dünya kadar oyuncu ile karşı karşıya gelirsiniz. Bunu başaran elbetteki birçok oyuncu var. Bir Mortal Kombat 11 oyuncusu ise hiç de hoş olmayan bir yöntemle Kombat League modunda en iyi oyuncu oldu. Yani Elder God seviyesine ulaştı.

Olay birçok PlayStation kullanıcısının bu oyuncu ile oynarken bağlantılarının gizemli bir şekilde koptuğunu Twitter üzerinden dile getirmeleriyle başladı. Hile yapan oyuncu rakiplerine karşı DDoS saldırısı yapınca rakipleri oyundan düşüyorlar. Netice olarak diskalifiye oyuncular karşısında hile yapan oyuncu da galip gelmiş sayılıyor.

Hey @NetherRealm @noobde, I quit out of my match with the user known as PA3com in under ten seconds upon seeing his name. Now ten minutes later the internet in my house is still out. Just wanted to let you know he’s working fast and viciously.