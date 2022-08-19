Bir Müzik Parçası Bilgisayarların Çökmesine Neden Oluyor

Janet Jackson'ın 1989'daki pop hiti Rhythm Nation'ın müzik parçası, Microsoft'un eski dizüstü bilgisayarları çökertebileceğini bildirmesinin ardından siber güvenlik açığı için bir istismar olarak kabul edildi. Microsoft blog yazarı Raymond Chen, "Bir meslektaşım Windows XP ürün desteğinden bir hikâye paylaştı." dedi.

Hikâye, "büyük bir bilgisayar üreticisinin Janet Jackson'ın Rhythm Nation müzik parçasını oynatmanın belirli dizüstü bilgisayar modellerini çökerteceğini keşfettiğini" ayrıntılarıyla anlatıyordu. Daha fazla araştırma, birden fazla üreticinin makinesinin de çöktüğünü ortaya çıkardı. Bazen parçayı bir dizüstü bilgisayarda oynatmak, yakındaki başka bir dizüstü bilgisayarı da çökertebiliyordu. Bu gizemli bir olay çünkü şarkı aslında o kadar da kötü değil.

Sorun Bilgisayarların Sabit Disk Sürücüsünden Kaynaklanıyor

Soruşturma, çöken tüm dizüstü bilgisayarların aynı 5400 RPM sabit disk sürücüsünü paylaştığını ortaya çıkardı. Chen, "Şarkının, kendilerinin ve diğer üreticilerin kullandığı 5400 RPM dizüstü bilgisayar sabit disklerinin modeli için doğal rezonans frekanslarından birini içerdiği fark edildi." dedi.

Sorunu bulan üretici, ses çalma sırasında rahatsız edici frekansları tespit etmek ve kaldırmak için ses hattına özel bir filtre ekledi.

Birkaç modern makinenin sabit disk sürücüleri mevcut ve dakikada 5400 devir gibi günümüz teknolojisine uygun olmayan yavaş bir hızda çalışan sürücüler pek kalmadı. Ayrıca artık pek kimse Janet Jackson dinlemiyor. Yine de The Register bu haberi bildiriyor çünkü The Mitre Corporation, hepimizin dikkat etmesi gereken siber güvenlik açıklarının kesin listesi olan Ortak Güvenlik Açıkları'nın (CVE'ler) kaydında bu parçayı listelemeyi uygun gördü.