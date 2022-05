Bir NASA Astronotu, Starliner Uzay Aracının İçini Gösteriyor

NASA astronotu Bob Hines, 20 Mayıs Cuma günü ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenen Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracının içini merak eden dünyalılar için görüntüledi. Cape Canaveral'dan Perşembe günü fırlatılan uzay aracı, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmek için amaçlanan yörüngeye ulaşamadığı 2019'daki başarısız görevin ardından ikinci mürettebatsız uçuş testinde (OFT-2) test edildi.

Hines, tamamen test edildikten sonra ABD topraklarından başlatılan görevlerde uzay istasyonuna gidip gelerek astronotları alacak olan Starliner'ın içerisinde kısa bir tura çıktı.

"Welcome to #Starliner for the very first time ever, in space." @Astro_FarmerBob takes us on a tour inside the @BoeingSpace spacecraft that arrived on Friday, May 20, on a demonstration flight to the International @Space_Station: pic.twitter.com/uaezcvaWGw