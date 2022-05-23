Bir NASA Astronotu, Starliner Uzay Aracının İçini Gösteriyor

NASA astronotu Bob Hines, 20 Mayıs Cuma günü ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenen Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracının içini merak eden dünyalılar için görüntüledi. Cape Canaveral'dan Perşembe günü fırlatılan uzay aracı, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmek için amaçlanan yörüngeye ulaşamadığı 2019'daki başarısız görevin ardından ikinci mürettebatsız uçuş testinde (OFT-2) test edildi.

Hines, tamamen test edildikten sonra ABD topraklarından başlatılan görevlerde uzay istasyonuna gidip gelerek astronotları alacak olan Starliner'ın içerisinde kısa bir tura çıktı.

"Welcome to #Starliner for the very first time ever, in space." @Astro_FarmerBob takes us on a tour inside the @BoeingSpace spacecraft that arrived on Friday, May 20, on a demonstration flight to the International @Space_Station: pic.twitter.com/uaezcvaWGw — NASA (@NASA) May 21, 2022

Starliner uzay aracının içinden alınan görüntüler, araştırmacıların uzay aracının yolculuğu sırasındaki performansı ve insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sensör yüklü bir manken olan Rosie'ye de göz atmamızı sağlıyor.

İnsanlar Starliner'ın Dağınıklığını Eleştirdi

Bazı insanlar uzay aracının iç kısmının NASA'nın operasyonel kapsülü SpaceX'in Crew Dragon'una kıyasla nasıl dağınık göründüğü hakkında yorumlar yaptı ancak adil olmak gerekirse görüntüler bize Starliner'ın iç kısmının tamamını göstermiyor ve tasarım hakkında daha geniş bir değerlendirme yapmayı zorlaştırıyor.

NASA, istasyona yanaşmış Starliner'ın bir fotoğrafını da yayınladı ve sistemlerinin, yörüngedeki laboratuvara düzenli bir görev sırasında olduğu gibi kapatıldığını da ekledi.

#Starliner has entered a planned quiescent phase while docked to the @space_station, which means its systems were powered down just like they would be during a long-duration mission.



📷: @AstroSamantha pic.twitter.com/YuS53J59kk — Boeing Space (@BoeingSpace) May 22, 2022

Starliner, New Mexico'ya paraşüt destekli bir inişle Dünya'ya dönmeden önce 5 ila 10 gün arasında uzay istasyonunda kalacak. NASA ve Boeing, muhtemelen bu yılın sonlarından önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacak başka bir görevde uzay aracının mürettebatlı bir testini planlayıp planlamamaya karar vermeden önce uçuşun başarısını tam olarak değerlendirecekler.