Bir Ötegezegenin Atmosferinin İlk Kez Bu Kadar Net Fotoğrafı Çekildi!

James Webb Uzay Teleskobu tarafından vaat edilen büyük ilerlemelerden biri, ötegezegenleri her zamankinden daha ayrıntılı bir şekilde gözlemleyebilecek oluşumuzdu. James Webb, ilk ötegezegenin görüntüsünü çekeli uzun zaman oldu ve bir ötegezegen atmosferinde ilk karbondioksit tespitini yaptı ancak şimdi astronomlar, WASP-39 b gezegeninin atmosferine şimdiye kadarki en derinlemesine bakışı elde etmek için teleskobu tekrar kullandılar.

James Webb, hangilerinin bir atmosferdeki çeşitli moleküller tarafından emildiğini görmek için ışığı farklı dalga boylarına ayıran spektrometre adı verilen aletler kullanıyor. Bu, araştırmacıların gezegenin atmosferini daha iyi görmelerine ve onlara hangi elementlerin mevcut olduğunu söylemelerine olanak tanıyor ve araştırmacılar bunu dış gezegenlerin incelenmesi için "ayırt edici" olarak tanımlıyor.

WASP-39 b Gezegeninin Kavurucu Atmosferi Görüntülendi

Atmosferi görüntülenen bu gezegen oldukça sıcak ve her dört günde bir kendi yıldızının yörüngesinde dönüyor. Araştırmacılar atmosferde su da tespit ettiler ve daha önceki karbondioksit bulgusunu doğruladılar ama en önemlisi ilk kez kükürtdioksit buldular. Bu, atmosferle etkileşime giren ve yeni moleküller yaratan yıldızdan gelen ışık tarafından ortaya çıkıyor ve bu, bir dış gezegende ilk kez bu fotokimyanın gözlemlenmesi anlamına geliyor.

Bir ötegezegenin atmosferini öğrenmek, yalnızca gezegeni şu anki hâliyle anlamak için değil, aynı zamanda geçmişte nasıl oluştuğunu anlamak için de önemli. Araştırmacılardan biri olan Dominique Petit dit de la Roche yaptığı açıklamada, "Analizimin sonuçlarını ilk gördüğüm an, muhtemelen kariyerimin bugüne kadarki en heyecan verici anıydı." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilerleyen dönemde bunun gibi pek çok önemli buluş göreceğimiz aşikâr ve şimdiye kadar gördüklerimiz bile hepimizi heyecanlandırmaya yetecek cinsten.