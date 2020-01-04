Bir Oyuncu Sekiro: Shadows Die Twice'da Isshin'i Protez Kolla Yendi

FromSoftware şu sıralarda Elden Ring ile uğraşıyorken piyasadaki güncel oyunu Sekiro: Shadows Die Twice oyuncular arasındaki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Hatta bu popülerlik karşımıza farklı videoların da çıkmasına vesile oluyor. Bunlardan sonuncusuna da bir Reddit kullanıcısı imza attı. tricky_toy isimli kullanıcı, oyunun en zor düşmanını sadece protez kol kullanarak yenmeyi başardı.

Kuro'ya hizmet etmeyi seçmeniz durumunda Isshin the Sword Saint ile yapacağınız savaş zorunlu hale geliyor. Oldukça zor ve böylesi bir düşmana karşı protez kol ile savaşmanın epey cesaret isteyen bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, tricky_toy muazzam bir iş çıkartmış oluyor.

Üç aşamalı olarak gerçekleşen Isshin the Sword Saint savaşının ilk aşamasında Sabimaru kullanılmış. Sabimaru, bir düşmanın sağlığını ve dayanıklılığını ortadan kaldırmada epey etkili olan bu zehirli kılıç ve protez kola monte ediliyor. İkinci aşamada ise bir başka protez kol silahı Loaded Spear tercih edilmiş. Ancak bu silahın kullanımından tam bir randıman alabilmek için düşmanınızın ataklarını savuşturmada kusursuza çok yakın olmanız gerekiyor.

Daha önceden Sekiro: Shadows Die Twice ile ilgili birçok farklı amaca hizmet eden videolar yayınlanmıştı. Bunların arasında Isshin the Sword Saint ile olan savaşta hiç darbe almamak da var ama sadece protez kol kullanarak yere sermeyi ayrı bir yerde tutmak gerekiyor.

tricky_toy tarafından sergilenen performansı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!