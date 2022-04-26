Bir Samsung Telefonu Daha One UI 4.1 Güncellemesine Kavuştu

Bir süredir birçok farklı segmentteki telefonuna One UI 4.1 güncellemesini göndermekle meşgul olan Samsung, bir telefonuna daha güncellemeyi gönderdi.

Önce Avrupa, ardından Amerika'ya gönderilmesi planlanan güncelleme Samsung Galaxy S10 cihazlarının One UI 4.1 güncellemesine kavuşmasını sağlıyor.

Android 12 tabanlı bir döngü ortası güncellemesi olmasına rağmen One UI 4.1, başlangıçta yalnızca Galaxy S22 serisinde kullanılan bir dizi özelliği içeriyor. One UI 4.1 güncellemesi, yakında sırasıyla G970USQU6IVC7, G973USQU6IVC7 ve G975USQU6IVC7 donanım yazılımı sürümleriyle Galaxy S10e, S10 ve S10+ cihazlar için kullanılabilir olacak. Bu aşamada Galaxy S10 5G için güncellemenin gelip gelmeyeceği, gelecekse ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok.

Galaxy S10 One UI 4.1 Güncellemesi Detayları

Bu büyük güncelleme, gelişmiş galeri ince ayarları, düşük ışık, akıllı widget ve renk paleti desteği dâhil olmak üzere çeşitli durumlarda geliştirilmiş kamera performansı ve çok daha fazlasını içeren önemli bir dizi değişikliği içerir. Bu OTA güncellemesi, Kuzey Amerika'daki Qualcomm Snapdragon 855 destekli Galaxy S10 cihazlarına en son Nisan 2022 güvenlik düzeltme ekini de getirdiği için hepsi bu kadarla sınırlı değil.

Samsung'un güncelleme taahhütlerine göre Galaxy S10e, S10 ve S10+ için One UI 4.1 güncellemesi, bu türden son işletim sistemi güncellemesi olabilir. Cihazlar Mart 2023'e kadar güncellenecek ancak muhtemelen Android 13 güncellemesini alamayacaklar.

Galaxy S10 cihazınız varsa ve güncellemenin gelip gelmediğini merak ediyorsanız Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Kur'a giderek One UI 4.1 güncellemesinin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz.