Bir Şehirdeki En Ünlü Kişiyi Öğrenmek Artık Mümkün: İşte Etkileşimli Harita

Memleketinizden en ünlü veya dikkate değer kişinin kim olduğunu merak ediyor muydunuz? Mapbox'tan kıdemli bir harita tasarımcısı, yakın zamanda Dünya'nın dört bir yanından en ünlü insanları vurgulayan etkileşimli bir harita oluşturdu. Bu harita sayesinde dilediğiniz ülkenin, dilediğiniz şehrin, dilediğiniz kategoriye göre filtreleme yaparak en ünlü kişisinin kim olduğunu öğrenebileceksiniz.

Topi Tjukanov'un projesi, tanınmış kişilerin doğum yerlerini sergilemek için çapraz doğrulanmış bir veri tabanı kullanıyor. Geliştirici verileri, her benzersiz coğrafi konumdan en yüksek arama ve popülerlik derecesine sahip bir kişiyi gösterecek şekilde değiştirdi, yani belirli bir şehirde birden fazla ünlü kişi varsa yalnızca en tanınmış kişiyi gösterecek.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?



I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.



Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1



🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd — Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022

Memleketinizdeki En Ünlü Kişinin Kim Olduğunu Öğrenebilirsiniz

Tjukanov, uygulamanın haritada hangi önemli isimlerin gösterileceğini belirlemek için bir sıralama değeri ve bir notability yani "toplam değeri" kullandığını söyledi.

Sonuçlar kültür, liderlik, spor ve bilim dâhil olmak üzere çeşitli kategoriler aracılığıyla filtrelenebiliyor. Harita varsayılan olarak "tümü" olarak ayarlanmış durumda, bu nedenle gizli mücevherleri ortaya çıkarmak için biraz kurcalamak isteyebilirsiniz.

Harita tüm Dünya'yı kapsadığından incelemek çok eğlenceli ve bir o kadar bilgilendirici olabilir. Eğer siz de memleketinizde veya yaşadığınız yerde en ünlü kişi kim merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz.