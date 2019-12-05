Bir Sonraki Apple Watch Modelinde Parkinson Detayı

Apple tarafından üretilen akıllı saat Apple Watch, zaman içerisinde akıl almaz özellikler kazanmıştı. Kullanıcısının yere düştüğünü algılaması, düzensiz kalp ritimlerini bildirmesi ve gerekli durumlarda acil aramalar yapması gibi detaylar barındıran Apple Watch için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusunda yeni Apple Watch modelinin Parkinson hastalığı için kimi izleme özellikleri barındıracağı belirtildi.

Apple tarafından yapılan Parkinson patenti başvurusunda, yeni saatin hareket algılayıcısı yardımıyla Parkinson hastalarının hareketlerini kayıt altına alacağı ve topladığı verileri bulut sunuculara göndereceği dile getirildi. Hastayı 24 saat gözlem altında tutacak olan yeni Apple Watch’un bulut sunuculara gönderdiği verilerin ise doktorlar tarafından takip edileceği ve daha iyi tedavi yöntemleri uygulanmaya çalışacağı, verilen bilgiler arasında yerini aldı.

Yapılan patent başvurusunda ise yeni özellik şöyle açıklandı: “Parkinson hastalarının hayat kalitelerinin artması büyük ölçüde, doktorunun onu takip etmesi ve anlık durumuna göre ilaç dozunu belirlemesine göre değişiyor. Doktorlar bütün hastaları anlık olarak takip edemediklerinden, onlar için büyük zorluklar ortaya çıkıyor.”

Apple, Parkinson hastalığı için 2018 yılında bir başka geliştirme yayınlamış ve hareketlerin algılanmasını ve kaydedilmesini kolaylaştıran Movement Disorder API isimli küçük bir eklentiyi kullanıma sunmuştu.