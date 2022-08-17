Bir Sonraki Büyük Windows 11 Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu

Microsoft, bir sonraki büyük Windows 11 güncellemesi olan 22H2 sürümünü 20 Eylül'de yayınlamayı planlıyor. Microsoft'un planlarına aşina olan kaynaklar, Microsoft'un Windows 11 22H2'yi şirketin salı günkü normal güncelleme düzeltmelerinden bir hafta sonra 20 Eylül'de Windows Update üzerinden kullanıcılara sunacağını belirtiyor.

Microsoft, Windows 11 22H2'yi aylardır test ediyor ve Başlat menüsündeki uygulama klasörleri, görev çubuğunda sürükle ve bırak ve yeni dokunma hareketleri ve animasyonlar gibi bir dizi yeni iyileştirme içerecek. Microsoft ayrıca sağır, işitme güçlüğü çeken veya sese otomatik olarak altyazı eklemek isteyen kişiler için 22H2 ile yeni bir Canlı Altyazı erişilebilirlik özelliği ekliyor. Benzer şekilde, insanların bilgisayarlarını sesli komutları kullanarak kontrol etmelerini sağlayan yeni bir Sesli Erişim aracı da 22H2'nin bir parçasıdır.

Dosya Gezgini Sekmeleri de İlerleyen Süreçte Gelecek

Görev Yöneticisi ayrıca Windows 11 22H2'de yeni bir karanlık mod ve yeni bir komut çubuğu ve uygulamaların kaynakları tüketmesini sınırlamak için bir verimlilik modu içeren çok daha iyi bir düzen ile elden geçiriliyor. Pencere Düzenleri de 22H2'de büyük ölçüde geliştirilecek ve uygulamaları düzenlemek için kullanabileceğiniz tüm düzenleri ortaya çıkarmak için sürüklemeyi ve uygulamayı kolaylaştıracak.

Microsoft ayrıca 20 Eylül'den biraz sonra gelecek olan Dosya Gezgini sekmeleri üzerinde çalışıyor. Windows Central, 22H2 için bu yıl içinde Dosya Gezgini sekmelerini ve yeni bir Önerilen Eylemler özelliğini içeren başka bir güncellemenin planlandığını bildiriyor. Windows 11 22H2'ye biraz erken erişmek istiyorsanız test sürümündeki son güncellemeyi hemen şimdi yüklemeniz mümkün ancak bunun için Insider üyesi olmanız gerekiyor.