Bir Sonraki Galaxy Fold, Ultra İnce Esnek Cam ile Gelebilir

Bir sonraki Samsung Galaxy Fold hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Gelecekteki Galaxy Fold modeli, Koreli internet sitesi ETnews'e göre esnek ultra-ince cam (UTG) ile gelecek.

DOWOO INSYS adlı üçüncü taraf bir firmanın Samsung için UTG panel üretmeye başladığı konuşuluyor. Ultra-ince camın (UTG) esnek ekranın kırılganlığını tamamen ortadan kaldıramayabileceği, ancak esnek panelde menteşe boyunca oluşan çizgiyi kaldırıldığı söyleniyor.

UTG estetik açıdan daha çekici görünüyor ancak şeffaf poliimitten bile daha kırılgan yapıda. UTG cam üretiminin maliyetli olduğu bilgisi sızdırıldı. Görünüşe göre yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin fiyatı yüksek olacak.

Samsung'un birçok UTG üreticisi ile görüşme yaptığı ve DOWOO INSYHS isimli firmanın UTG konusunda en iyi teknik becerilere sahip olduğuna karar verdiği bilgisi sızdırıldı.

Samsung bir sonraki katlanabilir akıllı telefon modelini gelecek yıl tanıtacak. Bir sonraki katlanabilir akıllı telefon modelinin teknik özellikleri hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Yeni akıllı telefon modeli hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!