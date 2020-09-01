Bir Sonraki İnternet Kesintisine Hazır Olun!

Uzaktan çalışanlar için Slack'ten mesajlaşmak, proje hazırlayanlar için Google Dokümanlar'dan faydalanmak ya da sadece eğlenmek için Netflix'i kullanmak.

Kısacası her ne yapıyorsanız yapın internet erişimi günümüzün en önemli aracıdır ve bazı durumlarda servislerde, uygulamalarda ya da direkt olarak internetin kendisinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Cloud kesintileri oldukça sık bir şekilde yaşanabilir ve birden fazla internet sitesinin aynı anda çökmesi, biraz nadir olsa da, ihtimaller dahilindedir.

Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak olası bir internet kesintisine nasıl hazırlanmanız gerektiğini kısaca özetleyeceğiz.

İnternet Kesintilerine Hazırlıklı Yakalanın!

Bu yazımızda yer alan tavsiyeler temelde yaşanan sorunları çözmeyecek olsa da olası bir kesintide işlerinizin aksama oranını en aza indirecek. Bu nedenle gündelik hayatta kullandığınız servisleri ve hizmetleri aşağıdaki tavsiyeler ölçüsünde düzenlemeniz mantıklı olacaktır.