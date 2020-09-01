Bir Sonraki İnternet Kesintisine Hazır Olun!

Uzaktan çalışanlar için Slack'ten mesajlaşmak, proje hazırlayanlar için Google Dokümanlar'dan faydalanmak ya da sadece eğlenmek için Netflix'i kullanmak.
Kısacası her ne yapıyorsanız yapın internet erişimi günümüzün en önemli aracıdır ve bazı durumlarda servislerde, uygulamalarda ya da direkt olarak internetin kendisinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Cloud kesintileri oldukça sık bir şekilde yaşanabilir ve birden fazla internet sitesinin aynı anda çökmesi, biraz nadir olsa da, ihtimaller dahilindedir.
Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak olası bir internet kesintisine nasıl hazırlanmanız gerektiğini kısaca özetleyeceğiz.
İnternet Kesintilerine Hazırlıklı Yakalanın!
Bu yazımızda yer alan tavsiyeler temelde yaşanan sorunları çözmeyecek olsa da olası bir kesintide işlerinizin aksama oranını en aza indirecek. Bu nedenle gündelik hayatta kullandığınız servisleri ve hizmetleri aşağıdaki tavsiyeler ölçüsünde düzenlemeniz mantıklı olacaktır.
- Kullandığınız e-posta servisinde çevrim dışı posta seçeneklerini aktif hale getirin. Bu sayede olası kesintilerde e-posta almanız ya da göndermeniz mümkün olmayacak olsa dahi, daha öncesinde gönderilmiş ya da alınmış olan e-postalarınıza erişim sağlayabileceksiniz.
- Eğer bulut depolama servislerinden faydalanıyorsanız olası kesintilerde burada yer alan dosyalara erişemeyeceğinizi aklınızda tutun. Bu nedenle kritik dosyaları cihazınızla senkronize etmek bazı durumlarda oldukça hayat kurtarıcı bir adım olabilir.
- Google Dokümanlar gibi çevrim içi belge hizmetlerini kullanıyorsanız buradaki dosyaları harici ya da dahili sürücünüze yedeklemeyi düşünebilirsiniz. Bu, bulut aniden kullanılamaz hale gelirse sizi çok fazla sorundan kurtaran bir adım olabilir.
- Günün her dakikasını ultra üretken atölyeler olarak geçirmediğimizi göz önüne aldığımızda eğlenceye de vakit ayırmalıyız. Bu nedenle sevdiğiniz dizileri ya da filmleri Netflix'ten - ya da her neyse - cihazınıza indirmeniz, olası kesintilerde can sıkıntınızı gidermenizi sağlayacaktır.
- Yine benzer şekilde müziksiz yaşayamam diyenler için de favori parçalarınızın yer aldığı oynatma listenizi cihazınıza indirmenizi tavsiye edebiliriz. Bu sayede internet olmasa dahi sevdiğiniz şarkıları dilediğiniz şekilde dinleyebileceksiniz.
- Sosyal medyaya erişim için neler yapabileceğinize gelince, sadece biraz ara verin. Çok bir şey kaçırmayacaksınız, söz veriyoruz.
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