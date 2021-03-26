Bir Sonraki Pandemi Hangi Ülkelerde Çıkabilir? Bilim İnsanları Açıkladı

Bir sonraki pandemi hangi ülkelerde çıkabilir? Bilim insanları bir sonraki pandeminin ortaya çıkabileceği ülkeler ile ilgili açıklama yaptı.

Bir Sonraki Pandemi Hangi Ülkelerde Çıkabilir?

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları bir sonraki pandeminin ormansızlaşmanın yoğun olarak yaşandığı yerlerde çıkabileceğini söylüyor. Araştırma yapan bilim insanları ormansızlaşma ve tek çeşit bitkilerin ekildiği arazilerin yoğun olduğu bölgelerde yeni salgınların görülme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Yine araştırmaya göre, ticari ormanlarda sıklıkla olduğu gibi, az sayıda türe çok dar bir şekilde odaklanırsa, ağaç dikmenin bile yerel insan toplulukları için sağlık risklerini artırabilir. Tek tip ağaç dikmenin sağlık riski teşkil edebileceği söylenmekte.

Yeni salgının Brezilya, Kongo havzası, güneydoğu Asya, Çin, Avrupa veya ABD'de başlamasının çok yüksek ihtimal olduğu aktarılan bilgiler arasında yer almakta. Araştırmacılar, özellikle Amazon yağmur ormanlarının kötüleşen çevre sağlığından endişe duyduklarını belirtmekte.

Araştırmanın yazarı Serge Morand'ın yaptığı açıklamada şunları söylediği aktarılıyor:

"Çevre bilimleri alanında çalışan herkes Brezilya'da biyolojik çeşitlilik, iklim ve halk sağlığına ne olduğu konusunda endişeli. Orada stres artıyor. Amazon, dünya ekosistemi için hiç de iyi olmayan iklim değişikliği nedeniyle bir devrilme noktasına yakın. Devrilme noktasına ulaşırsak kuraklık, yangınlar ve tabii ki hastalık açısından sonuçlar çok kötü olacak."

Koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni bir salgının daha çıkması oldukça büyük bir felakete yol açabilir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıldan uzun bir süredir hemen hemen her yer kapalı ve insanların psikolojileri çok fazla etkilenmiş durumda.

Hatırlatmakta yine fayda var koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Aşılama çalışmaları tüm dünya ülkelerinde devam etmekte. Umarız ki koronavirüs pandemisi kısa süre içerisinde biter ve eski normal hayatımıza geri döneriz.

Sizler konu ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan paylaşmayı unutmayın!