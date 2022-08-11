Bir Süper Bilgisayar, Süpernova Kalıntısının Fotoğrafını Oluşturdu

Avustralya'nın en yeni süper bilgisayarı, bir süpernova kalıntısının çarpıcı bir görüntüsünü oluşturmak için yığınlarca veriyi kullandı. Batı Avustralya'nın en sevdiği hayvan olan quokka'dan (Setonix brachyurus) sonra Setonix adını alan süper bilgisayar, ülkenin bilim ajansı CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) tarafından işletilen ASKAP (Australian Square Kilometre Array) radyo teleskobu tarafından toplanan verileri kullanarak son derece ayrıntılı görüntüyü yarattı.

Setonix, Perth'deki Pawsey Süper Bilgi İşlem Araştırma Merkezi'nde bulunuyor ve tesisin son 70 milyon dolarlık yükseltmesinin önemli bir parçası. Süper bilgisayar iki aşamada kuruluyor ve ikinci aşamanın 2022'nin sonunda hazır olması bekleniyor.

Pawsey'in süper bilgi işlem uygulamaları uzmanı Dr. Pascal Elahi, ASKAP'ın astronomi araştırmalarından elde edilen verilerin işlenmesinin "Setonix sistemini stres testi ile test etmenin ve nelerin mümkün olduğunu görmenin harika bir yolu" olduğunu söyledi.

Setonix'in İkinci Aşaması Beklentilerin de Ötesinde Olabilir

CSIRO'nun ASKAP ekibinden bir araştırmacı olan Dr. Wasim Raja, bir süpernova kalıntısı (esas olarak ömrünün sonundaki devasa bir yıldızın patlamasından ortaya çıkan malzeme bulutları) gibi karmaşık bir nesneyi görüntülemedeki zorlukların onu ideal hâle getirdiğini söyledi.

Raja, "Setonix'in geniş, paylaşılan belleği, yazılım özelliklerimizin çoğunu kullanmamıza ve görüntülerimizin kalitesini daha da artırmamıza olanak sağlayacak." dedi. Setonix'in ikinci aşaması tamamen devreye alındığında süper bilgisayar, Pawsey'in önceki sistemleri Galaxy ve Magnus'un birleşik yeteneğinden 30 kata kadar daha güçlü olacak.

Artan işlem gücü, ASKAP'ın daha büyük ve daha derin gökyüzü araştırmalarından daha fazla veri göndermeyi planladığı için Setonix'ten daha da inanılmaz görüntüler bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.