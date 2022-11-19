Bir Şüpheli Bıçakla Uçağa Binmeye Çalışırken Yakalandı: Bakın Bıçak Nereden Çıktı!

Havalimanı güvenliği, 11 Eylül saldırıların yaşanmasından beri ülkelerin en çok önem verdiği konulardan biri haline geldi. Her geçen gün farklı güvenlik cihazlarıyla donatılan havalimanları, kimi zaman ilginç olaylara sahne olabiliyor.

ABD'de yer alan Richmond Uluslararası Havalimanı'nda yakalanan bir şüpheli, bıçakla uçağa binmeye çalıştı. Görevliler tarafından tespit edilen bıçağın gizlenme yöntemi ise bir hayli ilginç!

Bıçak, Laptop İçerisinden Çıktı

Şüphelinin çantası X-ray cihazından geçtiği sırada gizlenmiş bir bıçak tespit edildi. Görevliler şüphelinin çantasını didik didik etse de bir türlü bıçağın izine rastlanmadı. Tüm eşyalar tek tek X-ray cihazından geçirildi ve bıçağın laptop içerisinde olduğu belirlendi.

Şüphelinin çantasında yer alan laptopun içi açıldığında ise cihazın iç kasa kısmına gizlenmiş bir bıçak tespit edildi. Transporation Security Adminastration'un belirlediği kurallar çerçevesinde para cezasına çarptırılan şüpheli, bilgisayarının içerisinde bir bıçak olduğunu bilmediğini iddia etti.

Şüphelinin nereye gittiği veya amacı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.