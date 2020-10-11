Bu Ferrari Modeli Sadece 1 Tane Üretildi

İtalyan üretici Ferrari yeni özel üretim aracını duyurdu. Bir tane üretilen Ferrari Omologata modeli hem şıklığı hem de üst düzey performansıyla nefes kesiyorken, şirketin efsanevi modeli 812 Superfast'e dayanıyor.

Ferrari'nin özel proje departmanı, en ayrıcalıklı müşterileri için, benzersiz modeller üretmeye devam ediyor. İtalyan üreticinin sadece bir tane geliştirdiği son modelinin adı Ferrari Omologata. Şirketin en yeni üyesi, 812 Superfast'e dayanan efsanevi 250 GTO ve 288 GTO'yu (Gran Turismo Omologato) çağrıştırıyor.

Bir Tane Üretilen Ferrari Omologata Modeli

Ferrari Omologata V12 motora sahip olmasıyla dikkat çekiyorken, iki koltuklu GT mimarisine dayanıyor. 250 GTO'dan daha küçük dikdörtgen bir ızgara ve ön tamponunun üstündeki hava girişleriyle farklı bir tasarıma sahip olan aracın, kırmızı renkli özel Rosso Magma ve karbon yüzeyler ile şekillendirildiğini belirtelim.

Sadece 2,9 saniyede 100 km / saate ulaşabilen 6.5L V12 motoruyla hız tutkunlarının beğenisini toplayan yeni Ferrari Omologata, 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturmayı başarıyor.

250 LM ve 250 GTO gibi otomobillerde de kullanılan iç kapı kolları, Ferrari'nin klasik çizgisini yansıtıyor. Ayrıca gösterge paneli ve direksiyon simidinde yer alan çatlak boya efektli metal parçalar, efsanevi Ferrari araçlarını anımsatmaya devam ediyor.

Hem klasik hem de agresif tasarımı bünyesinde barındırmayı başaran Ferrari Omologata'nın sadece bir adet üretildiğini tekrardan hatırlatalım. Ferrari, projenin tamamlanmasının iki yıldan daha fazla sürdüğünü belirtirken ayrıca 812 Superfast'ten esinlendiklerini dile getiriyor.

Peki ya siz İtalyan marka Ferrari'nin bu modelini nasıl buldunuz? Şu ana kadar sadece bir tane üretildiği belirtilen Ferrari Omologata hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşın!