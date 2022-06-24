Google Tarafından Bir Telefona Yanlışlıkla Android 13 Güncellemesi Gönderildi

Android 13, Google tarafından bu yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen popüler işletim sisteminin son sürümü. Mevcut Android 13 beta aşamasında ve kararlı bir sürüm bu yılın ikinci yarısında halka sunulacak ancak şaşırtıcı olan daha herkese açık bir sürüm yayınlanmışken, herkese açık sürüm gibi gözüken bir Android 13 güncellemesini Google Pixel 4 planlanandan önce aldı.

23 Haziran'da bir Google Pixel 4 kullanıcısı, cep telefonunun yanlışlıkla Android 13 güncellemesini aldığını bildirdi. Sürüm numarası TP1A.220603.002.A1 olarak gözüküyor ancak güncellemeden sonra Google Pay kullanılamıyor.

İlginç olan nokta da burada başlıyor. Kullanıcı, Android 13 beta testine katılmadığını söyledi. Kullanıcıya göre bildirim akıllı telefonuna geldiğinde Android 13 olduğunu fark etmemiş. Farkına varmadan güncelleme çoktan inmiş ve kurulmuş.

Kullanıcılar Bu Sürümün Google Çalışanları İçin Olduğunu Düşünüyor

Güncellemeden sonra Google Mobile Pay de artık normal çalışmamaya başlamış. Google Pay APK kurulum paketini yeniden yüklemek veya fabrika ayarlarını geri yüklemek bile mevcut Google araçlarının çalışmasını sağlamamış. Bazı kişiler bu sürümün Google'ın çalışanlar için hazırladığı bir beta sürümü olduğunu ancak yanlışlıkla kullanıcılara sunulduğunu iddia ediyor.

Şimdilik sorunla ilgili başka bir bilgi yok ama ileride veya yakın dönemde başka telefonlarda da güncellemenin gözükmesi muhtemel. Bu tür durumlar için şirket bir açıklama yapmasa da kullanıcılar deneyiminizin ve verilerinizin bozulmaması açısından kurmamanız gerektiğini tavsiye ediyor.