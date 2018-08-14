Bir Türk Şirketi Daha ‘Defense News Top 100’ Listesine Girdi

ABD merkezli bir askeri yayıncılık kuruluşu olan ‘Defense News’ dergisi, her yıl bir önceki yılın savunma satışlarını baz alarak ‘Defense News Top 100’ adıyla bir liste yayınlıyor. Şimdiye kadar 3 Türk şirketinin yer aldığı, dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen listeye bu yıl bir Türk şirketi daha katıldı. Böylece listede yer alan Türk şirketlerinin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

4 Türk şirketinin yer aldığı bu yılki Defense News Top 100 listesinde, ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96. ve bu yıl listeye ilk kez giriş yapan ‘Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM)’ 97. sırada kendisine yer buldu.

Listeye ilk olarak 2006 yılında giriş yapma başarısı gösteren ASELSAN, yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını arttırmayı sürdürüyor. Şirket, 2016’da 1 milyar 195 milyon dolar olan cirosunu geçen yıl 1 milyar 424 milyon dolara çıkartarak listede iki sıra yükseldi.

ASELSAN bu başarıyı, askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge’ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

Listeye ilk kez 2011 yılında 83. sıradan giriş yapan TUSAŞ, 1,1 milyar dolarlık cirosuyla bu yılki listede de yer almaya devam etti. Şirket, ANKA insansız hava aracı, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ gibi yerli tasarım projelerini hayata geçirmesinin yanısıra, Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için yaptığı üretimlerle büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Listeye ilk kez geçen yıl dahil olan ROKETSAN da 376 milyon dolarlık cirosuyla bu yılki listede iki sıra yükseldi.

STM’nin bu yıl ilk kez yer aldığı Defense News Top 100 listesinin ilk sırasında, 47 milyar 985 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, ikinci sırasında 23 milyar 573 milyon dolarla Raytheon Company, üçüncü sırasında 22 milyar 380 milyon dolarla BAE Systems, dördüncü sırasında 21 milyar 700 milyon dolarla Northrop Grumman ve beşinci sırasında 20 milyar 561 milyon dolarla Boeing bulunuyor.